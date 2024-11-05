Що носили в СРСР в авосьці, яка була майже у кожного

Коштувала не дорого, а використовувалась роками

В СРСР існувало багато дивних аксесуарів, які зараз майже не використовуються, серед них були і авоськи. Ці сумки з сітки використовували для багатьох потреб у побуті.

"Телеграф" розповість, що носили у радянські часи в авосьці та для чого її використовували.

В СРСР авоська була свого роду універсальним помічником для радянської людини. У ній носили продукти, дрібні покупки, а іноді навіть документи або особисті речі. Ця проста сумка стала своєрідним символом СРСР.

До того ж вона робилась з сітки і займала мало місця, але була об'ємна, що дозволяло в ній носити багато речей. Ще одним плюсом був її зовнішній вигляд, адже через це її могли використовувати досить довго, вона майже не вимазувалась.

Авоськи продавались в СРСР майже усюди і коштували вони не дорого. Також деякі господині самі їх плели, створюючи власні унікальні вироби.

Вартість авоськи залежала від матеріалу і місця придбання. В середньому, ціна авоськи коливалася від декількох копійок до рубля. У 1950 авоська коштувала 3 рублі, в 1980 — 2 рублі 55 копійок. Це дозволяло людям використовувати її в повсякденному житті як недорогий і практичний аксесуар.

До того ж навіть коли авоськи вже вийшли з популярності вдома їх використовували для зберігання овочів, дрібного приладдя тощо.

Зауважимо, що крім "авоськи", цю сумку називали ще й "тюшка". Цей термін походить від слова "тюш" — полотняний виріб.

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