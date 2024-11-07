Осенью "на свеклу", летом – в лагеря: когда и как советские школьники проводили каникулы (фото)

В стране "равных" было место определенным неравенствам

Наибольшее счастье для большинства школьников это каникулы. В Советском Союзе они тоже были, правда, не всегда школьникам удавалось отдохнуть. Так, все украинцы старшего поколения наверняка помнят поездки "на свеклу" в колхозы. Делалось это часто во время осенних каникул.

Однако были у советских школьников и достаточно адекватные каникулы. "Телеграф" рассказывает, когда именно ученики уходили на каникулы и сколько они длились.

Согласно постановлению Совета министров СССР от 8 сентября 1970 г., учебный год в школах начинался 1 сентября и заканчивался, включая проведение экзаменов и практики, в 1-7 классах – 30 мая, в 8 классе – 10 июня, в 9-10 классах – 25 июня.

При этом даже здесь в стране "равных" было место определенным неравенствам. Так, по решению министерства образования в школах с десятилетним сроком обучения, где преподавание велось не на русском языке, учебный год мог быть продлен.

Учебный год делился на учебные четверти: первая – с 1 сентября по 4 ноября, вторая – с 10 ноября по 29 декабря, третья – с 11 января по 23 марта, четвертая – с 1 апреля до конца учебного года.

Между четвертями и были каникулы: осенние – с 5 по 9 ноября, зимние – с 30 декабря по 10 января, весенние – с 24 по 31 марта, летние – со дня окончания учебного года и по 31 августа.

В том, как именно дети проводили свои каникулы, были определенные нюансы. Так, осенью, как мы уже упоминали, нередко каникулы превращались в трудовую повинность — детей заставляли ездить в колхозы и там работать во благо коммунизма, конечно безвозмездно. Школьники собирали свеклу или морковь, копали картошку, выбирали капусту и т.д. в зависимости от региона.

Зимой колхозов не было, а потому свободы было больше. Правда, родителям на работе каникулы никто не давал, поэтому с детьми чаще всего оставались бабушки и дедушки. Развлечений было не то чтобы слишком много. Как правило, дети собирались во дворе и до сумерек катались на санках или играли в снежки. Если снега не было, зимние каникулы можно было считать испорченными.

Весенние каникулы приходились на конец марта и в большинстве регионов еще держалась довольно прохладная погода. Дети проводили время дома или на улице. Среди популярных весенних развлечений были: бродить по лужам, искать в парках и скверах первые цветы, пускать кораблики по ручьям, кормить птиц и, конечно, играть в разные игры с друзьями во дворе.

Действительно, во времена Советского Союза дети чаще гуляли на свежем воздухе, но делалось это только потому, что дома обычно нечем заняться, а крутиться под ногами у бабушки — нельзя.

Однако были и некоторые недостатки. Именно на весенних каникулах школьников чаще всего приобщали к проведению разных субботников. Дети убирали школьную территорию или вместе со взрослыми греблись во дворах.

Летние каникулы были самыми длинными. Большинство детей проводило, хотя часть из них, в лагерях, откуда у каждого остались, как хорошие вспоминания, так и не очень. О том, каким был летний отдых в СССР, мы писали в отдельном материале: Как советские детские лагеря пичкали детей пропагандой и гадкой пищей

Конечно были и те, кому везло больше всего. Если у семьи были родные, проживавшие в селе, например, бабушки и дедушки, детей часто отправляли именно к ним. О таких летних каникулах, в основном, до сих пор вспоминают с теплотой и ностальгией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему во времена Советского Союза люди не ходили в рестораны и даже не хотели этого делать.