Навіщо на шапки пришивають помпони та чи є від них користь

Цікава деталь

На сучасному одязі є деталі, призначення яких для багатьох залишається загадкою. Яскравий тому приклад — помпони на зимових шапках. Напевно кожен з вас замислювався над тим, з якою метою ці "кульки" пришивають до головних уборів і хто їх узагалі придумав.

Ви здивуєтеся, але за цією милою деталлю стоїть військове минуле. "Телеграф" розповідає історію цього яскравого аксесуара і розкриває цікаві деталі про нього.

Історія виникнення шапок із помпонами

Перший прообраз сучасних помпонів з'явився ще в Римській Імперії і називався він "плюмаж". Його робили з пір'я різного кольору і він вказував на ранг військовослужбовця або рід військ до яких чоловік належав.

"Друге дихання" кульки з хутра або ниток на головному уборі отримали у XVIII столітті в наполеонівській армії. Тоді цей декор прикрашав високу суконну шапку — ківер і був відзнакою військового рангу.

У офіцерів і звичайних солдатів вони відрізнялися за кольором і служили своєрідними погонами.

Саме в XVIII столітті римський "плюмаж" був перейменований на помпон (від французького слова pompe — "пишність, урочистість"). Це слово дійшло до наших днів і закріпилося в сучасному лексиконі.

Крім цього помпони були поширені серед військових моряків французького флоту. Вони використовували м'які помпони з ниток для захисту голови. Спочатку стелі кают на кораблях були дуже низькими, і моряки часто вдарялися і травмувалися об них. Саме помпони допомагали амортизувати удар.

З плином часу кораблі ставали дедалі просторішими, а приміщення кают — дедалі вищими. Однак від цього елемента не стали відмовлятися і декоративні помпони сьогодні, як і раніше, прикрашають головні убори французьких моряків.

Помпони в сучасній культурі

Вважається, що пік популярності помпони набули в США за часів Великої Депресії. Саме тоді різнокольорові "кульки" з ниток або хутра допомагали недорого прикрасити головний убір і зробити його більш привабливим.

Остаточно ж шапки з помпонами в масовій культурі закріпилися в 1960 роках, завдяки учаснику відомого гурту The Monkees Майку Несміту. Музикант регулярно з'являвся в шапці з помпоном і це згодом стало справжнім мейнстримом.

Сьогодні помпони на шапці — це просто модний аксесуар, який втратив свою функціональність, але припав до душі жителям різних країн світу в якості милого додатку до зимових головних уборів.

При цьому помпони вже багато сезонів не виходять з моди і часто зустричаються в образах зіркових акторів, виконавців і моделей. Тому сміливо носіть шапки з помпонами і будьте в тренді.

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