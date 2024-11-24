Заклепки на джинсах та бантики на білизні: п’ять елементів одягу, про призначення яких ви точно не знали

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Напевно, ви коли-небудь замислювалися над тим, для чого на спинці сорочки є петля, а на жіночій спідній білизні — невеликий бантик. Виявляється, що багато елементів сучасного одягу мають корисні та практичні "фішки", про призначення яких мало хто знає.

Цікаво, що багато з них були придумані століття тому, але досі активно використовуються і навіть приховують у собі якісь приховані смисли.

"Телеграф" зібрав для вас топ п'ять елементів одягу, які всі помічали, але ніхто не знав для чого вони потрібні насправді.

Бічні дірки на кедах

Мало хто знає для чого насправді в кедах проробляють бічні отвори. Виявляється, ця скромна деталь відіграє важливу роль — вона забезпечує циркуляцію повітря і додаткову вентиляцію.

Саме ця "фішка" допомагає ногам почуватися комфортніше протягом дня і запобігає надмірному потінню стоп.

Спочатку ж кеди були призначені виключно для спортсменів і ці дірочки допомагали їм надійно фіксувати взуття на нозі. Через додаткові отвори протягували шнурки і вони буквально "приклеювали" кеди до ніг, що запобігало виникненню травм і раптових падінь.

Петля ззаду на сорочці

Уперше ця деталь, як вважається, з'явилася на одязі моряків США в першій половині 20 століття. Їм потрібно було мати охайний вигляд навіть під час багатоденного плавання, а прасувати сорочки не було можливості. Тоді моряки й почали пришивати на спину невеликі петельки і вішати за них сорочки на гачки.

Чому петлю не пришивали з внутрішньої сторони, як це роблять на верхньому одязі? Відповідь дуже проста — нашита зсередини петелька натирала б шию і доставляла дискомфорт.

Сьогодні такі петельки трапляються не так часто, але, як і раніше, їх можна використовувати за своїм прямим призначенням — повісивши за таку петельку сорочку на гачок, ви можете не хвилюватися — річ не помнеться, і на ній не утворюватимуться складки.

Заклепки на кишенях джинсів

Насправді заклепки на джинсах відіграють дуже важливу роль — вони значно подовжують кишеням життя, зберігаючи їх цілими якомога довше. Завдяки металевим заклепкам навіть після багаторазового прання шви не розтріпуються, а куточки не протираються.

Цю "фішку" придумав особисто прабатько всіх джинсів Лівай Страусс, який заснував однойменну компанію Levi Strauss & Co 1853-го року. Уже в ті часи кути кишень зміцнювали заклепками, щоб вони не відривалися внаслідок частого щоденного використання.

Бантики на жіночій нижній білизні

Багато хто думає, що бантики на спідній білизні покликані зробити її милішою і привабливішою, проте це не зовсім так. Насправді цей декоративний елемент слугує своєрідним "навігатором" — завдяки бантикам можна визначити на дотик, яким боком потрібно надягати білизну.

Стрічка нашивається із зовнішнього боку, і це допомагає безпомилково визначити не тільки виворіт виробу, а й зворотний бік тих самих стрінгів або шортиків. Те ж саме стосується мереживних бюстгальтерів з м'якою чашкою.

Таким чином невеликі бантики допомагають "правильним боком" одягнути білизну, навіть якщо людина збирається в повній темряві або поспіхом.

Верхня петля на сорочці завжди розташована горизонтально

Мало хто знає для чого насправді виробники завжди роблять верхню (іноді й нижню) петлю на сорочках горизонтальною. Це стосується як чоловічого одягу, так і жіночого.

А відповідь дуже проста і практична — верхній і нижній ґудзики розстібаються набагато частіше, ніж ті, які розташовані посередині. Якщо ж вони будуть застебнуті горизонтально, то така ймовірність знижується і ґудзики тримаються "намертво".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, звідки в СРСР взялися дублянки з "холерою" та джинси з "сифілісом". Радянському Союзі пропагувалися ідеї про те, що "навколо завжди є вороги". Причому це стосувалося навіть побутових речей, які тоді були дефіцитом. Зокрема, йдеться про дублянки та джинси.