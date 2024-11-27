Не тільки для краси: навіщо на джинсах роблять шкіряні нашивки та заклепки

Про це мало хто знає

Джинси є в гардеробі практично кожної людини, адже саме вони стали невід’ємною частиною нашої культури та стилю. Напевно ви коли-небудь замислювалися над тим, для чого на джинси нашивають шкіряні етикетки, а по кутах кишень розташовують металеві заклепки.

Виявляється, що ці елементи одягу мають практичне застосування та не є банальним декором. Цікаво, що вони були придумані понад сто років тому, але досі активно використовуються та вважаються не просто даниною моді.

"Телеграф" розповідає про елементи джинс, які всі бачили, але ніхто не знав, для чого вони потрібні насправді.

Як називається шкіряна нашивка на джинсах і хто її вигадав

Майже 150 років тому "батько" джинсів та засновник відомої компанії Levi’s Леві Страус вперше прикріпив на задню частину джинсового комбінезону шкіряну нашивку. Вона отримала назву жакрон, і незабаром Страус почав активно використовувати її для всіх своїх джинсів.

Ця маленька нашивка прямокутної або квадратної форми, яка знаходиться на задній стороні пояса джинсів, раніше була виключно візитною карткою Levi’s.

Страус за допомогою шкіряних патчів вирішив боротися з підробками, які заповнювали в 1870-1880-х роках ринки "фейками" робочих комбінезонів Levi’s.

Тоді Страус й вигадав маркувати свої оригінальні джинси особливими етикетками, виготовленими із натуральної шкіри. На них було зображено логотип бренду з двома кіньми.

Інші компанії не могли повторити такі нашивки через одну причину – це було дуже дорого. У виробників просто не вистачало грошей на натуральну шкіру та спеціальне обладнання, за допомогою якого можна було зробити відбиток на патчі.

Для чого потрібна шкіряна нашивка на поясі джинс зараз

Спочатку патчі пришивалися для боротьби з підробками, а сьогодні — це "полотно" для інформації та маркетингу. По суті, вони є простими ярликами із зазначенням бренду, іноді — правилами догляду, складом і щільністю деніму.

Однак шкіряна етикетка також здатна зміцнювати джинси в області талії, тому що під час активного носіння вони можуть розтягуватися. Наявність жакрону може перешкоджати цьому та допомогти зберегти лінію талії.

Заклепки на кишенях джинсів – для чого вони служать

Насправді заклепки на джинсах відіграють дуже важливу роль — вони значно подовжують кишеням життя, зберігаючи їх цілими якомога довше. Завдяки металевим заклепкам навіть після багаторазового прання шви не розтріпуються, а куточки не протираються.

Цю "фішку" придумав особисто прабатько всіх джинсів Лівай Страусс, який заснував однойменну компанію Levi Strauss & Co 1853-го року. Уже в ті часи кути кишень зміцнювали заклепками, щоб вони не відривалися внаслідок частого щоденного використання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, звідки в СРСР взялися дублянки з "холерою" та джинси з "сифілісом". У Радянському Союзі пропагувалися ідеї про те, що "навколо завжди є вороги". Причому це стосувалося навіть побутових речей, які тоді були дефіцитом. Зокрема, йдеться про дублянки та джинси.