Зачем на шапки пришивают помпоны и есть ли от них польза

Интересная деталь

На современной одежде есть детали, предзначение которых для многих остается загадкой. Яркий тому пример — помпоны на зимних шапках. Наверняка каждый из вас задумывался над тем, с какой целью эти "шарики" пришивают к головным уборам и кто их вообще придумал.

Вы удивитесь, но за этой милой деталью стоит военное прошлое. "Телеграф" рассказывает историю этого яркого аксессуара и раскрывает интересные детали о нем.

История возникновения шапок с помпонами

Первый прообраз современных помпонов появился еще в Римской Империи и назывался он "плюмаж". Его делали из перьев разного цвета и он указывал на ранг военнослужащего или род войск к которым мужчина принадлежал.

"Второе дыхание" шарики из меха или ниток на головном уборе получили в XVIII веке в наполеоновской армии. Тогда этот декор украшал высокую суконную шапку — кивер и был знаком различия военного ранга.

У офицеров и обычных солдат они отличались по цвету и служили в качестве своеобразных погон.

Именно в XVIII веке римский "плюмаж" был переименован в помпон (от французского слова pompe – "великолепие, торжественность"). Это слово дошло до наших дней и закрепилось в лексиконе.

Кроме этого помпоны были распространены среди военных моряков французского флота. Они использовали мягкие помпоны из ниток для защиты головы. Изначально потолки кают на кораблях были очень низкими, и моряки часто ударялись и травмировались об них. Именно помпоны помогали амортизировать удар.

С течением времени корабли становились все просторнее, а помещения кают — все выше. Однако от этого элемента не стали отказываться и декоративные помпоны сегодня по-прежнему украшают головные уборы французских моряков.

Помпоны в современной культуре

Считается, что пик популярности помпоны приобрели в США во времена Великой Депрессии. Именно тогда разноцветные "шарики" из ниток или меха помогали недорого украсить головной убор и сделать его более привлекательным.

Окончательно же шапки с помпонами в массовой культуре закрепились в 1960 годах, благодаря участнику известной группы The Monkees Майку Несмиту. Музыкант регулярно появлялся в шапке с помпоном и это со временем стало настоящим мейнстримом.

Сегодня помпоны на шапке — это просто модный аксессуар, который утратил свою функциональность, но полюбился жителям разных стран мира в качестве милого дополнения к зимним головным уборам.

При этом помпоны уже много сезонов не выходят из моды и часто мелькают в образах звездных актеров, исполнителей и моделей. Поэтому смело носите шапки с помпонами и будьте в тренде.

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