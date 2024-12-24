Ініціатива, що змінює суспільство: у Миколаєві відкрили першу приватну автошколу для людей з інвалідністю

У грудні в Миколаєві відкрила двері перша в Україні приватна автошкола для людей з інвалідністю. Цей проєкт є частиною програми "Шлях без бар’єрів", який ініціювала депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Ця автошкола — початок системного підходу до реінтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

Виклики, що стоять перед українським суспільством

В Україні проживає близько трьох мільйонів людей з інвалідністю, з яких 60 тисяч — у Миколаївській області. Багато з них залишаються соціально ізольованими через відсутність можливостей для самореалізації. Одним із найважливіших аспектів повернення до повноцінного життя є мобільність. Саме цей виклик і взяла на себе команда Тетяни Домбровської.

"Ми відкрили не просто школу водіння для людей з інвалідністю. Ми створили платформу для нових можливостей", – зазначає Тетяна. Відкриття автошколи стало першим кроком у великому процесі — впровадженні інклюзивної інфраструктури. Ініціатива базується на принципах інклюзії та доступності.

Як вдалося втілити проєкт

Автошкола з’явилася завдяки партнерству з бізнесом, який інвестував у переобладнання автомобілів та перенавчання інструкторів. Локацію школи обрали на базі Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Завдяки міським та державним програмам люди з інвалідністю проходитимуть навчання безоплатно.

Відкриття школи підтримали місцеві організації, зокрема ГО "МОВО" та ГО "УТОГ", а також меценати, які забезпечили фінансування проєкту.

"Навчання водіння — це більше, ніж технічна навичка. Це символ незалежності, інструмент для повернення у соціум та можливість стати економічно активними", — підкреслює депутатка.

Розширення ініціативи

Тетяна Домбровська активно працює над тим, щоб зробити проєкт загальноукраїнським. Для цього депутатка звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією внести зміни до законодавства, що дозволять фінансувати такі ініціативи з місцевих бюджетів.

Ініціаторка закликає громади з інших регіонів долучатися до програми "Шлях без бар’єрів". Її команда готова ділитися досвідом і допомагати реалізовувати подібні проєкти.

Перші результати

На старті автошкола прийняла заявки від 40 осіб, які бажають розпочинати навчання. Це не лише відкриття дверей для нових можливостей, а й потужний сигнал для всієї країни: люди з інвалідністю можуть і мають стати активною частиною суспільства.

"Ми відкрили шлях до створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю, але це лише початок", — наголошує Тетяна. Її ініціатива демонструє, як місцеві проєкти можуть змінювати країну на національному рівні.

Проєкт "Шлях без бар’єрів" — це важливий крок до інклюзивної України, де кожен має рівні можливості для самореалізації.