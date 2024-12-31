Жодне новорічне застілля не обходиться без цього салата

"Оселедець під шубою", нарівні з "Олів'є" є традиційною стравою зимових свят, особливо Нового року. Навіть ті, хто не любить оселедця, готують цей салат як частину святкової атмосфери. Хоча багато хто вважає, що ці страви вигадали в Радянському Союзі, історія "Шуби" сягає набагато глибше.

Насправді подібні салати існували в Скандинавії, Фінляндії, Ісландії та Німеччині ще у XIX столітті. У кулінарних книгах того часу описували оселедцеві салати з буряком, картоплею, маринованими огірками та яблуками.

Англійська кулінарна книга 1845 року містила рецепт шведського оселедцевого салату, який складався з норвезького оселедця, викладеного на дно тарілки й покритого шарами нарізаного буряка, картоплі, маринованих огірків та тертих яблук. А норвезьке видання за 1851 рік пропонувало для цього салату викласти оселедець на дно тарілки, а зверху розкласти буряк, моркву, яйця та інші інгредієнти, не перемішуючи їх, відмічає 5.ua.

Також існує легенда, що салат отримав свою сучасну форму у 1918 році в московських шинках, де його створили нібито щоб зменшити бійки між відвідувачами. Підприємець Анастас Богомілов та кухар Аристослав Прокопцев розробили страву, яка символізувала різні суспільні класи: овочі — селяни, буряк — червона армія, оселедець — пролетаріат, майонез — буржуазія.

Деякі вважають, що назва "шуба" — це абревіатура "Шовінізму і Упадку Бойкот і Анафема". Але купець з прізвищем Богомілов у списку гільдій не значився, а жодного документу з абревіатурою Ш.У.Б.А не знайшли. То ж не виключено, що ця історія виникнення салату — просто вигадка.

У СРСР "Оселедець під шубою" у кулінарних збірниках з’явився тільки наприкінці 1960-х.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом Оселедця під шубою та розповідали, як приготувати цю страву у вигляді торта.