Ни одно новогоднее застолье не обходится без этого салата.

"Селедка под шубой", наравне с "Оливье" является традиционным блюдом зимних праздников, особенно Нового года. Даже те, кто не любит сельди, готовят этот салат как часть праздничной атмосферы. Хотя многие считают, что эти блюда придумали в Советском Союзе, история "Шубы" уходит гораздо глубже.

На самом деле, подобные салаты существовали в Скандинавии, Финляндии, Исландии и Германии еще в XIX веке. В кулинарных книгах того времени описывали селедочные салаты со свеклой, картофелем, маринованными огурцами и яблоками.

Английская кулинарная книга 1845 года содержала рецепт шведского салата, который состоял из норвежской сельди, выложенной на дно тарелки и покрытой слоями нарезанной свеклы, картофеля, маринованных огурцов и тертых яблок. А норвежское издание за 1851 год предлагало для этого салата выложить селедку на дно тарелки, а сверху разложить свеклу, морковь, яйца и другие ингредиенты, не перемешивая их, отмечает 5.ua.

Также существует легенда, что салат получил свою современную форму в 1918 году в московских кабаках, где его создали якобы для уменьшения потасовок между посетителями. Предприниматель Анастас Богомилов и повар Аристослав Прокопцев разработали блюдо, которое символизировало разные общественные классы: овощи — крестьяне, свекла — красная армия, сельдь — пролетариат, майонез — буржуазия.

Некоторые считают, что название "Шуба" — это аббревиатура "Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема". Но купец с фамилией Богомилов в списке гильдий не числился, а документа с аббревиатурой Ш.У.Б.А не нашли. Не исключено, что эта история возникновения салата — просто вымысел.

В СССР "Селедка под шубой" в кулинарных сборниках появилась только в конце 1960-х.

Ранее "Телеграф" делился рецептом селедки под шубой и рассказывал, как приготовить это блюдо в виде торта.