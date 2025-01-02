Були нашпиговані "хімією": п'ять продуктів із СРСР із жахливим складом
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Делікатесами там навіть не пахло
Часто можна почути фразу про те, що в СРСР продукти харчування були смачними, корисними та виготовленими виключно з натуральних інгредієнтів. У них нібито не було "хімії", пальмової олії та барвників. Цей відвертий міф базується на суворих ГОСТах, які контролювали якість продукції.
Насправді ж ГОСТи забезпечували лише грамотно організований цикл виробництва, а в продукти активно додавали барвники, емульгатори та консерванти досить сумнівної якості. "Телеграф" розповідає про п'ять продуктів із СРСР, які мали жахливий склад.
Найбільш шкідливі та "хімозні" продукти з Союзу
Фраза "рецепт за ГОСТом" не має сенсу. Сам документ ніколи не давав чіткого переліку інгредієнтів та їхніх кількостей — це завжди залишалося на розсуд підприємств.
ГОСТи пропонували лише загальні рекомендації та стандарти, яких необхідно було дотримуватися для забезпечення виробництва і безпеки продукту.
Наприклад, у продукти в ті часи додавали навіть ацетон і формальдегід.
У ГОСТі ж було понад 200 хімічних сполук, які активно додавали в різні вироби. Серед них можна виділити таку "хімію":
- Е250 — нітрит натрію, консервант, який додавали в ковбасу і сосиски, щоб знищувати шкідливі бактерії;
- Е471 — емульгатор, який додавали в хлібобулочні вироби;
- Е160b — барвник для олії та маргарину;
- УЛ-1 — мінеральний барвник для цукру-рафінаду.
Ковбаси та сосиски
Виробництво ковбаси регулював ГОСТ №23670-79, який справді передбачав 70% м'яса у складі, однак, зважаючи на відсутність рецептури, документ давав право замінювати компоненти, щоб не гальмувати лінію.
Так, залежно від партії "яловичину другої категорії" могли замінити свининою, а в деяких регіонах бараниною. Допускалося використання субпродуктів, картоплі, сухожиль та інших компонентів.
На етикетках дрібним шрифтом навіть вказували, чим можна замінити м'ясо: суміш виварених кісток, крохмаль і харчова плазма.
Окрім цього м'ясні вироби на фабриках коптили з відходів виробництва скипидару та каніфолі.
Із сосисками все ще цікавіше. Вони виготовлялися відразу за двома ГОСТами, обидва з яких допускали лише 5% чистого м’яса у складі. Решту маси займав меланж, обрізки свинини та субпродукти.
Тістечка "Картопля"
Це тістечко також було винайдено для грамотного й економічного використання залишків на кондитерських фабриках. У радянський період для створення тістечка "Картопля" ніхто не планував пекти бісквіт. Замість нього використовували так звані зворотні відходи — всілякі крихти й обрізки, які залишалися від нормальних тортів.
Викидати їх було шкода, тому все пускали в хід. Так на прилавки потрапляли легендарні радянські ласощі.
Відстежити склад і якість такої продукції було просто нереально, проте це цілком допускалося ГОСТом. Як крем використовували вершкове масло, але і його можна було замінювати на маргарин.
Маргарін "Бутербродний"
Такий маргарин, який пропонувалося використовувати замість масла і робити з ним бутерброди, викликає багато запитань. Кількість тваринних жирів тут мінімальна, а от рослинних і мінеральних навпаки дуже багато.
Такий маргарин не можна було нагрівати через низьку точку димлення — при потраплянні на гарячу пательню він починав видавати аромат горілих нафтопродуктів.
Торт "Пташине молоко"
Цей кондитерський виріб вважається першим тортом, офіційно зареєстрованим у СРСР. Однак його оригінальний рецепт виявився занадто дорогим, адже потрібно було використовувати дефіцитний і дорогий агар-агар для приготування молочної начинки.
Для скорочення витрат кондитери стали замінювати агар-агар крохмалем або желатином, а яйця — меланжем.
Це призводило до того, що смак ставав менш яскравим, а суфле могло набувати жовтуватого відтінку і характерного запаху.
Пельмені у коробках
У Радянському Союзі пельмені продавалися у картонних упаковках. При цьому продукт часто підтаював і потім його повторно заморожували. Це призводило до того, що пельмені злипалися в одну грудку, а коли розварювалася в каструлі, начинка сама відокремлювалася від тіста.
При цьому радянські пельмені були дуже несмачними — м’яса у фарші було небагато і він був незрозумілою масою сірого кольору, з потужним часниково-перечним присмаком. Відомо, що до фаршу активно додавали шкіру, суміш виварених кісток, крохмаль та іншу "хімію".
Нагадаємо, у Радянському Союзі було багато несмачних та відверто дивних страв, які доводилося їсти як дітям, так і дорослим. У ті часи ніхто не замислювався про збалансоване харчування та смакові якості їжі. Як відомо, вибір продуктів був мізерним і готувати доводилося з того, що вдавалося "роздобути".
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у СРСР вигадали томатне морозиво. Соки та десерти, до речі, робили далеко не зі свіжих та якісних ягід.