Несмачні та огидні страви з СРСР, які мало хто захоче спробувати

Делікатесами тут навіть не пахло

У Радянському Союзі було багато несмачних та відверто дивних страв, які доводилося їсти як дітям, так і дорослим. У ті часи ніхто не замислювався про збалансоване харчування та смакові якості їжі. Як відомо, вибір продуктів був мізерним і готувати доводилося з того, що вдавалося "роздобути".

При тому в СРСР була вкрай популярна "Книга корисних рецептів", за якою радянські громадяни нібито харчувалися збалансовано. "Телеграф" розповідає про найнесмачніші страви з СРСР, які точно вас змусять здригнутися.

Молочний суп

Цей "шедевр" кулінарії створювався дуже просто – вермішель заливали молоком, яке іноді розбавляли водою, та варили до готовності. При цьому вермішель вважали за краще розварювати і консистенція супу ставала слизовою.

Такий суп на 80% складається з вуглеводів, що перетворюються організмом на глюкозу, засвоєння якої провокує різкий стрибок цукру в крові. Це мало того, що несмачно, але і дуже шкідливо.

Вживання "молочного супу" загрожує розладом харчової системи та здуттям живота, як максимум уповільненням метаболізму і подальшим утворенням жирових відкладень, позбудеться яких досить складно.

Плов з тушонкою

М’ясо в СРСР, а тим більше баранина, було дефіцитним продуктом, тому блюда іноземної кухні інтерпретувалися під суворі радянські реалії. Радянські господині додавали в рис яловичу тушонку, моркву і називали цю кашу "плавом".

Варто зазначити, що тушонку в СРСР готували переважно для військових, тому до неї додавали справді шматки м’яса. Але назвати цю страву пловом ніяк не можна, хіба що рисовою кашею.

Рибний суп із консервами

Четвер був оголошений в СРСР рибним днем і було прийнято готувати щось із морських мешканців. Найчастіше варили рибний суп, у якому зустрічалися зайві інгредієнти — голови, очі та кістки риб, а також луска та шкіра.

Також популярним був суп з рибними консервами, який просто неможливо було їсти. Такі "відвари" згубно впливали на шлунок, нерідко провокуючи виразкову хворобу та гастрит.

Батон з маслом та цукром на десерт

Батон, намазаний вершковим маслом і обсипаний зверху цукром — саме це вважалося повсякденною радянською стравою "на солодке". Тоді смачні десерти, тістечка та інші нормальні солодощі були дефіцитними.

Суп із пельменів

Чудо-винахід радянських господинь, яке в СРСР вважалося повноцінною та ситною стравою. Упаковка пельменів висипалася трохи підсоленою водою, після чого туди рекомендувалося також додати запашний перець горошком і лавровий лист. Виходила якась подоба бульйону з пельменями і це доводилося їсти.

При цьому радянські пельмені були дуже несмачними — м’яса у фарші було небагато і він був незрозумілою масою сірого кольору, з потужним часниково-перечним смаком.

Оцтові салати

Свіжі овочі та фрукти в СРСР було складно купити, але соковитих салатів без майонезу все одно хотілося. Тому почали з’являтися рецепти вінегретів та інших страв із підземних овочів (вареної моркви, буряків та картоплі).

Туди ж додавали солоний огірок та зелений горошок. Заправляли такі салати оцтом або олією, але вони ні крапельки не освіжали, а навпаки обтяжували їжу. На додачу до цього такі страви погано засвоювалися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у СРСР вигадали томатне морозиво. Соки та десерти, до слова, робили далеко не зі свіжих і якісних ягід.