Чому четвер в СРСР був особливим, і що тоді їли впродовж дня

Щоб це зрозуміти, треба зазирнути в історію

В Радянському Союзі був так званий "рибний день" — він припадав на четвер. Його запровадження було викликано необхідністю компенсувати спад виробництва м'яса та недостатньою кількістю білків в раціоні.

"Телеграф" публікує цікаві деталі про цей день. Вперше він був запроваджений у 1932 році постановою Наркомату постачання СРСР "Про запровадження рибного дня на підприємствах громадського харчування". Автором і ініціатором даної постанови був очільник вищезгаданого народного комісаріату Анастас Мікоян.

Ще через сім років, у 1939 році з'явились рибні консерви. Але під час і після Другої світової війни в Радянському Союзі спостерігались проблеми з виловом риби.

У жовтні 1976 року центральний комітет комуністичної партії Радянського Союзу видав повторну постанову про запровадження "рибного дня". Тоді почали виловлювати океанічну рибу.

Існує декілька версій, чому цей день був запроваджений саме на четвер. З одного боку, у компартії вважали, що саме в четвер продаж риби буде максимальним. З іншого боку, керівництво СРСР взяло до уваги спосіб життя населення. Вважалось, що з понеділка по середу — активний робочий тиждень, у п'ятницю та на вихідні люди відпочивають, часто не без алкоголю. Оскільки з рибою, на відміну від м'яса, проблем не було, було запроваджено так звані "рибні дні" у четвер.

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