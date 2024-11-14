Назавжди з вами: 5 речей із СРСР, які ніколи не зламаються

Неймовірно, але вони й досі працюють

Часи СРСР давно залишилися у минулому, проте деякі речі з тієї епохи досі можна знайти практично у кожному будинку. Складається таке враження, що їх просто неможливо зламати і вони здатні пережити всі покоління своїх власників.

"Телеграф " розповідає про найміцніші і "невбивані" речі з СРСР, які легко можуть поборотися в плані якості із сучасними. І навіть виграти це протистояння.

Механічна м’ясорубка

Ці м’ясорубки із чавуну досі зберігаються у робочому стані на багатьох кухнях. Усі деталі виконані з металу – чавуну та сталі. При цьому деталі на заводі кілька днів варилися в кислотах і покривалися харчовим оловом, щоб вийшла рівна срібляста поверхня.

Такі м’ясорубки з СРСР здатні перемелювати все, що завгодно. Вони спокійно підроблять не лише м’ясо та овочі, а й хрящі. А якщо треба, то й сухарі, і навіть різні горіхи.

Пельменниця

Трафарет для пельменів — це пристрій, який покликаний полегшити професію ліплення пельменів і зробити його максимально швидким і комфортним.

Пельмені набули другого народження в радянській кухні, коли в 1970-х роках з’явилася ця форма для їхнього приготування. Вона справді полегшувала процес ліплення, дозволяючи за 5–7 хвилин підготувати партію із 37 пельменів.

Прес для часнику

Такий пристрій був на кожній радянській кухні. Це максимально універсальна та міцна річ. За допомогою неї можна було не тільки давити часник, а й колоти горіхи, видаляти з вишні кісточки та відкривати запечатані напої.

Річ ця дуже міцна та багатофункціональна. Таким "гаджетом" продовжує користуватися багато сучасних господинь.

Сифон для газування

Сифон для газування — це пристрій у вигляді скляної посудини в металевому обплетенні зі змінними балончиками. Він дозволяв робити газовану воду в домашніх умовах у будь-яких кількостях.

У Союзі кожна сім’я мала власні рецепти приготування "ексклюзивних" газованих напоїв. Наприклад, робили лимонад з варенням або сиропом, газовані соки та інше.

Після розвалу СРСР такі сифони втратили свою популярність, але їх досі можна знайти практично у кожному будинку.

Настільна лампа

За радянських часів вироби з карболіту мали велику популярність. З нього робили телефонні апарати, ручки столових приладів, корпуси електролічильників та звичайно ж настільні лампи.

Така модель стояла у кабінетах та на робочих столах радянських службовців, а також співробітників силових структур. Саме тому пізніше вона отримала назву "Лампа НКВС".

Лампа славилася чудовою якістю та зручністю, тому вона дуже швидко полюбилася звичайним громадянам та стала незамінною частиною радянського інтер’єру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які речі із СРСР колекціонери у наш час готові купити за великі гроші. У деяких ці речі можуть валятися на горищі як старий мотлох.