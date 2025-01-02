Были напичканы "химией": пять продуктов из СССР с ужасным составом

Деликатесами там даже и не пахло

Часто можно услышать фразу о том, что в СССР продукты питания были вкусными, полезными и изготовленными исключительно из натуральных ингредиентов. В них якобы не было "химиии", пальмового масла и красителей. Этот откровенный миф базируется на строгих ГОСТах, которые контролировали качество продукции.

На самом же деле ГОСТы обеспечивали лишь грамотно организованный цикл производства, а в продукты активно добавляли красители, эмульгаторы и консерванты достаточно сомнительного качества. "Телеграф" рассказывает о пяти продуктах из СССР, которые имели ужасный состав.

Самые вредные и "химозные" продукты из Союза

Фраза "рецепт по ГОСТу" не имеет смысла. Сам документ никогда не давал чёткий перечень ингредиентов и их количеств — это всегда оставалось на усмотрение предприятий.

ГОСТы предлагали лишь общие рекомендации и стандарты, которые необходимо было соблюдать для обеспечения производства и безопасности продукта.

К примеру, в продукты в те времена добавляли даже ацетон и формальдегид.

В ГОСТе же было более 200 химических соединений, которые активно добавляли в различные изделия. Среди них можно выделить следующую "химию":

Е250 — нитрит натрия, консервант, который добавляли в колбасу и сосиски, чтобы уничтожать вредные бактерии;

Е471 — эмульгатор, который добавляли в хлебобулочные изделия;

Е160b — краситель для масла и маргарина;

УЛ-1 — минеральный краситель для сахара-рафинада.

Колбасы и сосиски

Производство колбасы регулировал ГОСТа №23670-79, который действительно предусматривал 70% мяса в составе, однако, ввиду отсутствия рецептуры, документ давал право заменять компоненты, дабы не тормозить линию. Так, в зависимости от партии "говядина второй категории" могла быть заменена свининой, а в некоторых регионах бараниной. Допускались использование субпродуктов, картофеля, сухожилий и других компонентов.

На этикетках мелким шрифтом даже указывали, чем можно заменить мясо: смесь вываренных костей, крахмал и пищевая плазма.

Кроме этого мясные изделия на фабриках коптили из отходов производства скипидара и канифоли.

С сосисками всё ещё интереснее. Они изготавливались сразу по двум ГОСТам, оба из которых допускали лишь 5% чистого мяса в составе. Остальную массу занимал меланж, обрезки свинины и субпродукты.

Пирожные "Картошка"

Это пирожное также было изобретено для грамотного и экономичного использования остатков на кондитерских фабриках. В советский период для создания пирожного "Картошка" никто не планировал печь бисквит. Вместо него использовали так называемые возвратные отходы — всякие крошки и обрезки, которые оставались от нормальных тортов.

Выбрасывать их было жалко, поэтому всё пускали в ход. Так на прилавки попадало легендарное советское лакомство.

Отследить состав и качестве такой продукции было просто нереально, однако это вполне допускалось ГОСТом. В качестве крема использовали сливочное масло, но и его можно было заменять на маргарин.

Маргарин "Бутербродный"

Такой маргарин, который предлагалось использовать вместо масла и делать с ним бутерброды, вызывает много вопросов. Количество животных жиров здесь минимальное, а вот растительных и минеральных наоборот очень много.

Такой маргарин нельзя было нагревать из-за низкой точки дымления — при попадании на горячую сковороду оно начинало издавать аромат горелых нефтепродуктов.

Торт "Птичье молоко"

Это кондитерское изделие считается первым тортом, официально зарегистрированным в СССР. Однако его оригинальный рецепт оказался слишком дорогим, ведь нужно было использовать дефицитный и дорогой агар-агар для приготовления молочной начинки.

Для сокращения затрат кондитеры стали заменять агар-агар крахмалом или желатином, а яйца – меланжем.

Это приводило к тому, что вкус становился менее ярким, а суфле могло приобретать желтоватый оттенок и характерный запах.

Пельмени в коробках

В Советском Союзе пельмени продавались в картонных упаковках. При этом продукт часто подтаивал и его затем повторно замораживали. Это приводило к тому, что пельмени слипалась в один комок, а когда разваривалась в кастрюле, начинка сама отделялась от теста.

При этом советские пельмени были очень невкусными — мяса в фарше было не много и он представлял собой непонятную массу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом.

Напомним, в Советском Союзе было много невкусных и откровенно странных блюд, которые приходилось есть как детям, так и взрослым. В те времена никто не задумывался о сбалансированном питании и вкусовых качествах еды. Как известно, выбор продуктов был скудным и готовить приходилось из того, что удавалось "раздобыть".

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