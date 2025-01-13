Порт "Боріваж" спробують відібрати  в інтересах Коломойського-Боголюбова: скільки може втратити держава

Чергове судове засідання щодо багатомільярдного активу відбудеться 15 січня

У Північному апеляційному господарському суді 15 січня відбудеться чергове засідання щодо багатомільярдного активу – порту "Боріваж". Актив міг би принести державі мільярди, але його послідовно відбирають на користь олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Засідання у справі №910/10935/24 буде стосуватися перегляду рішення скандальної судді Катерини Головіної , яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії "Агротермінал Логістик" (власника порту "Боріваж"), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігарха-втікача та олігарха, що сидить.

Фабула цієї історії, яку свого часу описав OBOZ.UA , наступна: ще до націоналізації "ПриватБанку" ТОВ "Боріваж" отримав у нього кредит на суму в 3,5 млрд грн, поручителем по якому виступило ТОВ "Агротермінал". Кредит не повернули. Наразі загальний борг перед "ПриватБанком" становить близько 5 млрд грн.

У 2023 році щодо ТОВ "Боріваж" було відкрито справу про банкрутство, і "ПриватБанк" очікував визнання компанії банкрутом, аби стягнути гроші, що йому завинили. Та засновники ТОВ "Боріваж", які роками нічого не робили задля погашення заборгованості перед банком, знайшли "правильного" нотаріуса і 30.07.2024 р. змінили керівників ТОВ "Боріваж" і ТОВ "Агротермінал Логістик". А вже 02.08.2024 р. зерновий термінал було передано в іпотеку. Компанія-іпотекотримач – ТОВ "Термінал Боріваж" зі статутним капіталом 10 тис. грн. Журналісти OBOZ.UA виявили, що головна бухгалтерка ТОВ "Термінал Боріваж" – Романюк Катерина Вікторівна. Вона ж до 5 березня 2022-го була головною бухгалтеркою ТОВ "Боріваж" Боголюбова та Коломойського.

У вересні 2024 року Мін'юст своїм наказом скасував рішення нотаріуса у зв’язку з виявленими, на його думку, порушеннями процедури. Та суддя Головіна, чоловіча частина родини якої, схоже, дуже непогано себе почуває в Дубаї, це рішення Мін'юсту заблокувала.

Ну а після цього, дуже схоже, що було задіяно хитромудру схему в інтересах Коломойського та Боголюбова по виведенню порту "Боріваж" з-під застави "ПриватБанку" шляхом продажу його боргових активів. Цікаво, що до схеми долучився і власник групи TAC Сергій Тігіпко.

Наразі у справі №910/10935/24 зафіксовано вже низку цікавих самовідводів суддів , що може говорити про пошук чергового "зручного" судді у цій справі. Якщо це справді так, вже 15 січня ми побачимо, як актив, який міг би принести державі кілька мільярдів гривень, фактично відписують на користь Коломойського та Боголюбова і їхніх партнерів.