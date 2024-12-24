Експартнер Коломойського і Боголюбова звинуватив Тігіпка в оборудці навколо порту "Боріваж" зі збитками для держави

"ПриватБанк", попри судову заборону та кримінальну справу, за найнижчу ціну продав кредити ТОВ "Боріваж" компанії, пов’язаній з Сергієм Тігіпком. Про це заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "Приватбанк" Олексій Мартинов.

Як відомо, "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн, проте аукціоном було передбачено зниження вартості лота до 2 млрд грн. Зазначимо, що у 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" в $340 млн. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

"Враховуючи, що сам майновий комплекс "Боріваж" наразі переданий в іпотеку, очевидно, пов'язаній компанії з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим — "Термінал "Боріваж", то це на 100% спільна оборудка в інтересах цих це олігархів. Таким чином, Тігіпко С. Л. допомагає колишнім власникам "ПриватБанку", — заявив Мартинов.

За його словами, через такі дії будуть нівельовані негативні наслідки, пов’язані з майбутнім рішенням Високого Суду Англії у справі за позовом "Приватбанку" про компенсацію збитків за виведені активи, які оцінюються у $1,951 млрд, а з відсотками — $4,2 млрд.

"Мало того, що Коломойський І. В. і Боголюбов Г. Б. викупили свої ж кредити зі знижкою понад 3 млрд грн, на додачу вони перестануть бути офіційними власниками порту, що дозволить уникнути накладення стягнення на порт", — пише Мартинов.

Він нагадав, що Тігіпко раніше вже проводив подібні дії з "Ленінською кузнею 2", приховуючи активи тодішнього президента Петра Порошенка, а тепер допоміг Боголюбову та Коломойському.