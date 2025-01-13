Порт "Бориваж" попытаются отобрать в интересах Коломойского-Боголюбова: сколько может потерять государство
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Очередное судебное заседание относительно многомиллиардного актива состоится 15 января
В Северном апелляционном хозяйственном суде 15 января состоится очередное заседание, которое касается многомиллиардного актива – порта "Бориваж". Актив мог бы принести государству миллиарды, но его последовательно отбирают в пользу олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Заседание по делу №910/10935/24 будет касаться пересмотра решения скандальной судьи Екатерины Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния беглого олигарха и олигарха-сидельца.
Фабула этой истории, которую в свое время описал OBOZ.UA, следующая: еще до национализации "ПриватБанка" ООО "Бориваж" получил у него кредит на сумму в 3,5 млрд грн, поручителем по которому выступило ООО "Агротерминал". Кредит не вернули. Общий долг перед "ПриватБанком" составляет около 5 млрд грн.
В 2023 году в отношении ООО "Бориваж" было открыто дело о банкротстве, и "ПриватБанк" ожидал признания компании банкротом, чтобы взыскать деньги, которые ему должны. Но учредители ООО "Бориваж", которые годами ничего не делали для погашения задолженности перед банком, нашли "правильного" нотариуса и 30.07.2024 г. сменили руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик". А уже 02.08.2024 г. зерновой терминал был передан в ипотеку. Компания-ипотекодержатель – ООО "Терминал Бориваж" с уставным капиталом 10 тыс. грн. Журналисты OBOZ.UA обнаружили, что главный бухгалтер ООО "Терминал Бориваж" — Романюк Екатерина Викторовна. Она же до 5 марта 2022-го была главным бухгалтером ООО "Бориваж" Боголюбова и Коломойского.
В сентябре 2024 года Минюст своим приказом упразднил решение нотариуса в связи с выявленными, по его мнению, нарушениями процедуры.Но судья Головина, мужская часть семьи которой, похоже, очень неплохо себя чувствует в Дубае, это решение Минюста заблокировала.
Ну а после этого очень похоже, что была задействована хитроумная схема в интересах Коломойского и Боголюбова по выведению порта "Бориваж" из-под залога "ПриватБанка" путем продажи его долговых активов. Интересно, что к схеме присоединился и владелец группы TAC Сергей Тигипко.
По делу №910/10935/24 зафиксирован уже ряд интересных самоотводов судей, что может говорить о поиске очередного "удобного" судьи по этому делу. Если это так, уже 15 января мы увидим, как актив, который мог бы принести государству несколько миллиардов гривен, фактически отписывают в пользу Коломойского и Боголюбова и их партнеров.
Здесь стоит только напомнить, что сейчас НАБУ осуществляет расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежаще выполнить свои обязанности во время проведения аукциона по продаже долгов ООО "Бориваж". И не факт, что в круг подозреваемых не войдут и другие лица. Например, в судейских мантиях, если в процессе расследования окажется, что они играют на стороне олигархов вопреки интересам государства.