Порт "Бориваж" попытаются отобрать в интересах Коломойского-Боголюбова: сколько может потерять государство

Очередное судебное заседание относительно многомиллиардного актива состоится 15 января

В Северном апелляционном хозяйственном суде 15 января состоится очередное заседание, которое касается многомиллиардного актива – порта "Бориваж". Актив мог бы принести государству миллиарды, но его последовательно отбирают в пользу олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Заседание по делу №910/10935/24 будет касаться пересмотра решения скандальной судьи Екатерины Головиной , которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния беглого олигарха и олигарха-сидельца.

Фабула этой истории, которую в свое время описал OBOZ.UA , следующая: еще до национализации "ПриватБанка" ООО "Бориваж" получил у него кредит на сумму в 3,5 млрд грн, поручителем по которому выступило ООО "Агротерминал". Кредит не вернули. Общий долг перед "ПриватБанком" составляет около 5 млрд грн.

В 2023 году в отношении ООО "Бориваж" было открыто дело о банкротстве, и "ПриватБанк" ожидал признания компании банкротом, чтобы взыскать деньги, которые ему должны. Но учредители ООО "Бориваж", которые годами ничего не делали для погашения задолженности перед банком, нашли "правильного" нотариуса и 30.07.2024 г. сменили руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик". А уже 02.08.2024 г. зерновой терминал был передан в ипотеку. Компания-ипотекодержатель – ООО "Терминал Бориваж" с уставным капиталом 10 тыс. грн. Журналисты OBOZ.UA обнаружили, что главный бухгалтер ООО "Терминал Бориваж" — Романюк Екатерина Викторовна. Она же до 5 марта 2022-го была главным бухгалтером ООО "Бориваж" Боголюбова и Коломойского.

В сентябре 2024 года Минюст своим приказом упразднил решение нотариуса в связи с выявленными, по его мнению, нарушениями процедуры.Но судья Головина, мужская часть семьи которой, похоже, очень неплохо себя чувствует в Дубае, это решение Минюста заблокировала.

Ну а после этого очень похоже, что была задействована хитроумная схема в интересах Коломойского и Боголюбова по выведению порта "Бориваж" из-под залога "ПриватБанка" путем продажи его долговых активов. Интересно, что к схеме присоединился и владелец группы TAC Сергей Тигипко.

По делу №910/10935/24 зафиксирован уже ряд интересных самоотводов судей , что может говорить о поиске очередного "удобного" судьи по этому делу. Если это так, уже 15 января мы увидим, как актив, который мог бы принести государству несколько миллиардов гривен, фактически отписывают в пользу Коломойского и Боголюбова и их партнеров.