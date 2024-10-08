Яхта, роллс-ройс, баггі: Дубайський котел для сім'ї суддів Головіних

Довкола родини ексголови КСУ Анатолія Головіна скандал спалахнув з новою силою через мажорне життя його близьких родичів, які виїхали з країни і живуть на широку ногу

В Україні набирає обертів новий суддівсько-"мажорний" скандал. Цього разу в епіцентр гучного зашквару потрапила сім'я Анатолія Головіна — колишнього очільника Конституційного суду часів Януковича, якого ВРУ звільнила після втечі останнього.

Докладніше і по порядку про сімейну Санта-Барбару "клану Головіних"

Як з'ясувалось, незважаючи на тісні зв'язки з "донецькими", дві невістки Головіна — Катерина і Олена — досі працюють у судах, поки чоловіча частина родини пересиджує війну в ОАЕ. Докладніше про це читайте нижче.

Так, з матеріалів, що знаходяться в публічному доступі, з'ясувалося, що є такий собі цікавий громадянин — Анатолій Головін (тезка зі своїм дідом, тим самим екссуддею Констсуду). Він є сином судді Господарського суду Києва Катерини Головіної. Тож, ймовірно, через це його життя останнім часом і дистанціювалося від трагічних воєнних подій в Україні: закінчив навчання у Нідерландах, після чого перебрався фактично на ПМЖ у Дубай.

До слова, це відоме місто мільйонерів і прихисток мажорів усіх мастей, у тому числі з України. В ОАЕ, судячи зі сторінок Анатолія Головіна у соцмережах, він під час війни займається продажем нерухомості.

Є іще один маститий член цієї суддівської родини — Євген Анатолійович Головін, — син звільненого ексголови КСУ. Свого часу він був скандально відомим чиновником часів Януковича (замміністра, замголови ОДА), який підпав під люстрацію, але з його звільненням у нової влади після Революції Гідності виникли значні труднощі. У певній мірі це можна було б пояснити опором цього ексрегіонала і підтримкою впливового батька-судді з КСУ.

Натомість, його дружина Олена Головіна після 2014-го працювала суддею в Донецькій області. Наразі ж, згідно з відкритими даними, є помічницею судді в Центральному апеляційному господарському суді.

Це Євген Головін фотографується на багі в Bassata Camp в Ras Al Khaimah, неподалік Дубай, про що відзвітував у соцмережах у січні 2024-го.

Євген Головін

Більше про дубайське життя розказує назагал донька Євгена і Олени — Вікторія Головіна.

Ця дівчина, згідно з її світлинами та відео у соцмережах, носить Prada, публікує відпочинок на яхті, шикарний Rolls-Royce та… сумує під салютом, а не, скажімо, за Україною.

Rolls-Royce на сторінці Вікторії Головіної

Які іще з'явилися "гріхи" сім'ї Головіних?

Все б нічого, ну люблять деякі громадяни відпочивати-проживати в ОАЕ. Але у випадку з Головіними, все ж, є кілька "але".

Вікторія Головіна носить Prada

На фоні арабського щасливого життя "суддівських мажорів", тим часом у ЗМІ поширюють очевидно замовну інформацію про згадану на початку Катерину Головіну, намагаючись відбілити її репутацію після ганебного рішення на користь втікача Боголюбова. Йдеться про резонансний вирок судді, яке по суті допомагає розшукуваному олігарху прибрати до рук цінний актив із державної застави.

Тут і прослідковується певний логічний зв'язок: схоже, Головіна просто вимушена "співпрацювати" з Боголюбовим, адже як інакше задовольнити дубайські апетити членів її сім'ї?!

Зокрема йдеться про сина Катерини Головіної, який у Фейсбуці підписаний як "Анатолій Іванов".

Його дописи та світлини коментує активно тітка Оксана Сініцина (рідна сестра судді), яка працює в музичній школі.

Встановити всі ці зв'язки вдалося завдяки сторінкам згаданих фігурантів у соцмережах, адже ці родичі є близькими та підписані один на одного, часом коментують дописи та ставлять лайки.

Ще більше світла про суддівські родинні зв'язки Олени-Євгена-Вікторії проливають дані НАЗК, які зокрема містяться у декларації цієї працівниці апеляційного госпсуду.

Там чорним по білому вказано, що чоловік Олени Головіної — Євген, і у них є донька Вікторія (та, що носить Prada).

Примітно, Вікторія якийсь час була підписана в ТікТок як dochzheni, де також викладала цікаві відео про красиве безбідне життя, яке тільки може снитися багатьом українцям.

А ще родинні зв'язки "клану Головіних", підтверджуються декларацією Катерини Головіної, яку вдалося знайти журналістам-розслідувачам при вивченні походження статків цієї сім'ї. Як власне і те, звідки у її членів гроші на життя та відпочинок у Дубай.

Декларація Катерини Головіної

Більш детально, чим же на всю країну прославилась суддя Катерина Головіна

Віднедавна увага ЗМІ прикута до персонажів Головіних, зокрема, через участь Катерини Головіної у скандальній історії зі згаданим вище олігархом-втікачем Боголюбовим.

У вересні вона скасувала рішення Мінюсту в історії з портом Боріваж. Як повідомляє Обозреватель, Геннадій Боголюбов розгорнув складну схему з отримання контролю над зерновим терміналом, який передали ПриватБанку під мільярдні кредити.

Так, суддя Головіна призупинила рішення Мінюсту, яке скасовувало перереєстрацію директора ТОВ, яке володіє терміналом, на підконтрольну Боголюбову особу.

Цілком ймовірно, що найближчим часом будуть спливати нові гучні подробиці як довкола цієї резонансної справи, так і щодо відповідності життя цих суддів їхнім офіційним доходам.