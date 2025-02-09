Левам – впевненість у собі, Скорпіонам – випробування: гороскоп на тиждень з 10 по 16 лютого

Повня в середині тижня принесе натхнення деяким знакам

Тиждень з 10 по 16 лютого обіцяє бути насиченим та принести різноманітні емоції. Під час Повні багато знаків Зодіаку знайдуть впевненість, зможуть розкритися і сміливо йти до своїх цілей. У середині тижня варто бути обережними та бути уважними до деталей, а закінчиться тиждень здобуттям гармонії й легкості.

Це гарний час, щоб зосередитися на собі, своєму розвитку та взаємовідносинах з оточуючими. Астрологи радять стежити за своїм внутрішнім станом, прислухайтеся до інтуїції та не бійтеся щось міняти.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Тиждень подарує впевненість у собі, і ви зможете сміливо виявляти ініціативу. Не бійтеся змінювати плани та вносити корективи. Це принесе гарні результати. Вихідні присвятіть коханим та близьким людям.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Місяць у Леві допоможе вам відчути себе впевненіше та помітніше. Однак не поспішайте – у середині тижня є сенс сповільнитись, переосмислити пріоритети та трохи відпочити. До вихідних на вас чекають приємні події, які допоможуть розслабитися.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Цього тижня ви особливо відчуєте цінність дружби та підтримки оточуючих. Це слушний час, щоб навести порядок у справах. У вихідні приділіть час собі та своїм бажанням.

Рак (21 червня — 22 липня)

Якщо ви хотіли спробувати щось нове, настав час. Вихід із зони комфорту не буде стресовим. На середину тижня з’являться цікаві ідеї для проєктів. У вихідні на вас чекає легкий і невимушений відпочинок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Повня допоможе знайти впевненість у собі та зарядитися енергією. На вас чекають яскраві моменти та нові можливості. У четвер краще зайнятися планами на майбутнє, а в суботу – розслабитися та насолодитися гармонією у стосунках.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Початок тижня ідеально підходить для відпочинку та переосмислення чогось у своєму житті. У четвер можливі цікаві знайомства. До вихідних ви відчуєте приплив енергії та бажання діяти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цього тижня ви будете натхненні та зможете розкрити свої почуття. У середині тижня наведіть лад у справах, а вихідні присвятіть собі. Вам необхідно відновити баланс та зарядитись позитивом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На початку тижня можливі невеликі випробування, але вони загартують ваш характер. У четвер з’явиться можливість спокійно розв'язати питання, що накопичилися. У суботу влаштуйте собі відпочинок – розслабтеся та відновіть сили.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Тиждень обіцяє бути захопливим. Ви відчуєте приплив сил та бажання вирушити на пошуки пригод. У вихідні на вас чекають приємні зустрічі та можливість познайомитися з цікавими людьми.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цей тиждень ознаменується для вас особистісним зростанням. Четвер принесе важливі роздуми про кохання та кар’єру, а до кінця тижня з’явиться почуття легкості та оптимізму.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Початок тижня подарує вам можливість переосмислити свої стосунки. Якщо ви в парі, це час для зміцнення зв’язку, а якщо самотні – є шанс познайомитись із кимось цікавим у вихідні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього тижня ви будете сповнені творчої енергії. У четвер можуть виникнути нові ідеї та натхнення. У вихідні постарайтеся знайти баланс між роботою та відпочинком.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть досягти своїх цілей у 2025 році. Перешкоди їм не зможуть нашкодити.