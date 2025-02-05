Кохання за іменем: ідеальні партнерки для чоловіків на ім'я Іван

Це ім'я має давнє коріння

В Україні є чимало старовинних чоловічих імен, які наразі дуже поширені, серед них зокрема — Іван. Підбирати собі ідеального партнера можна не тільки за характером, а й за іменем.

"Телеграф" розповість про значення імені Іван, а також жінок, які з ним сумісні. Зауважимо, що цих імен не так вже і багато.

Значення імені Іван

Це ім'я має глибоке релігійне та культурне коріння. Воно походить від давньоєврейського імені Йоханан, яке перекладається як "Яхве милостивий" або "Бог милостивий". На території сучасної України воно адаптувалося як Іван. Це ім'я носили багато видатних історичних постатей, але воно й досі вважається одним із найпоширеніших в Україні та інших словʼянських країнах.

Ім'я Іван має релігійне походження і означає:

"Божа милість" — благословення та добра доля.

благословення та добра доля. "Милосердя та благодать" — духовність та чесноти.

Додамо, що Іванам зазвичай характерні такі чесноти: наполегливість, відданість, добродушність, інтелектуальність.

Сумісність з жіночими іменами

Найбільша ймовірність міцних стосунків: Анастасія, Варвара, Галина, Лариса, Людмила, Марія.

Найменша ймовірність міцних взаємин: Алевтина, Аліса, Валерія, Дарина, Єлизавета, Інна, Христина, Ксенія, Наталія, Світлана.

Сумісність з чоловічими іменами

Найбільш сумісні — Андрій, Павло, Олександр.

Додамо, що значення іменні та його характеристики можуть не відповідати на всі сто відсотків дійсності. Адже є люди, які вірять у це, а є ті, що не вірять.

Раніше "Телеграф" розповідав, які імена найчастіше "притягують" гроші.