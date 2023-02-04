Іменини Катерини у 2025 році: всі дні, коли Катя святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Катерину

Ім’я Катерина, — неймовірно поширене, при цьому ще й дуже гарне. "Телеграф" вирішив розібратися, яким є походження цього імені і коли всі Дні ангела Катерини в році.

Значення імені Катерина

Вважається, що ім’я має давньогрецьке походження, проте його етимологія не зрозуміла. Згідно з найпопулярнішою версією, ім’я Катерина з’явилося від "Хайкатерін", що означає вічно чиста, непорочна. За іншою версією, ім’я могло з’явитися від імені богині Місяця, магії та пекла Гекати.

На території сучасної України та росії ім’я Катерина стало неймовірно популярним у XVIII столітті завдяки Катерині II серед дворянок, а згодом перейшло і до народу.

Прийнято вважати, що Катерини у житті активні, чесні (іноді занадто), легкі у спілкуванні, веселі та відкриті. Також вони не схильні до конфліктів та ефективно працюють, якщо зацікавлені в результаті.

Зустрічаються такі розмовні форми імені як Катерина, Катя, Кет, Катря, Катруся, Катюша, Кейт, Кеті, Катріна, Кєтрін, Катаріна, Катенька, Катечка.

Цікавими є факти, що однією з найвідоміших робіт в українській літературі є поема Тараса Шевченка "Катерина", а найруйнівніший ураган в історії США називається "Катріна".

Коли День ангела Катерини?

Головні іменини Катерини за церковним православним календарем — у день пам’яті святої Катерини 24 листопада. Цього дня вшановується мучениця Катерина Олександрійська, яка постраждала за віру на початку III століття і вважається однією з найшанованіших мучениць у християнській традиції.

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