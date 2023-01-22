Іменини Андрія у 2025 році: всі дні, коли Андрійко святкує День ангела

У більшості є хоч один знайомий Андрійко

Ім’я Андрій на сьогоднішній день одне з найпопулярніших в Україні, і складно знайти людину, яка б не знала хоча б одного Андрія. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі іменини Андрія протягом року.

Значення імені Андрій

Ім’я з Стародавньої Греції. Вважається, що воно походить від "andrèia", що перекладається як "важливий", "сміливий", "мужній".

На сьогоднішній день різні його форми поширені в десятках країн по всьому світу. В Україні ім’я Андрій входить до десятки найпопулярніших чоловічих імен.

Зустрічаються також такі форми імені, як Ендрю, Андреас, Андре, Ондрей, Ондріян, Ендрас та інші. У народі також використовують форми Андрійко, Андрюха.

Цікавий факт про ім’я Андрій: його заборонено давати дітям в Ісландії, оскільки написання не відповідає правилам мови. Проте дозволено п’ять альтернативних форм: Андрі, Андреан, Анде, Андреас та Андрес.

Серед знаменитих носіїв цього імені в Україні варто згадати таких особистостей як співак Андрій Данилко (сценічне ім’я Вєрка Сердючка), Андрій Кузьменко (відомий як Кузьма Скрябін), письменник Андрій Малишко, заслужений артист України Андрій Князь.

Коли День ангела Андрія?

Андрій відзначає іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем. Перерахуємо найголовніші Дні ангела Андрія:

30 липня, 30 листопада, — брат апостола Петра Андрій Первозванний.

Тепер перерахуємо всі Дні ангела Андрія по місяцях, включаючи менш важливі:

15 квітня;

18 травня;

4 червня;

12, 30 липня;

19 серпня;

21, 23 вересня;

2, 17, 27 жовтня;

30 листопада;

2 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати близькій людині телефон.