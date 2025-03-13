Забудьте про перекопування: як підготувати город до весни за 0 гривень

Гарний спосіб підготувати город до весни

Більшість городників знають, що після зими город треба перекопувати. Проте, можна досягти навіть кращого результату, не докладаючи особливих зусиль. А раніше ми розповідали, що посадити у березні в саду та як за 10 гривень налякати шкідників.

Можна позбутися щорічного перекопування городу, просто знаючи кілька "правил". Про це розповідаємо разом із noviydoctor.

Чому не варто перекопувати город

Під час перекопування порушується природний баланс ґрунту, що знижує його родючість. Тому краще поверхнево розпушувати ґрунт граблями, а не перекопувати його.

Для того, щоб покращити структуру ґрунту, можна додати компост, перепрілу тирсу чи сіно під час процесу розпушування. Це зробить землю пухкою, збагатить її корисними елементами і сприятиме утримуванню вологи.

Як запобігти появі бур’янів

Для цього можна використати темну плівку чи агроволокно. Так земля буде швидше прогріватися, а бур’яни не з’являтимуться, оскільки їм не вистачатиме світла. Для цього також можна використати звичайні чорні пакети.

Гарний спосіб захисту від бур’янів — посадка культур у солому. У тюкові соломи треба зробити невеликі заглиблення і заповнити їх компостом. Таким чином можна саджати огірки, кабачки та гарбузи. Рослини будуть отримувати тепло, а бур’яни не матимуть шансу на життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому треба замочити петрушку перед посівом. Ми поділилися методом, за допомогою якого петрушку зійде за три дні.