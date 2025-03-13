Що посадити у березні в саду та як лише за 10 гривень налякати шкідників

Ці квіти відмінно відлякують шкідників

Весна — час активного саджання на ділянках дерев, кущів і насіння овочів. А є й такі городники, які надають перевагу вирощуванню овочів через розсаду. Водночас важливо подбати, аби майбутній урожай не знищили шкідники.

Хорошим "сусідом" для овочів, зелені та фруктів стане календула. Це рослина, яка своїм стійким ароматом відлякує шкідників, пише Actualno. Зокрема, попелицю, капустяних черв'яків, колорадських жуків, огіркових жуків. Така властивість робить календулу цінною рослиною та зменшується потреба в хімічних речовинах. При цьому квіти мають красивий вигляд, чим ще й прикрашають сад.

Календула приваблює корисних комах, наприклад, мух, сонечок і ос, які харчуються такими шкідниками, як попелиці та гусениці. Це створює здорове середовище в саду. Також квіти привертають бджіл і метеликів, покращуючи запилення.

Календулу можна висівати у березні, коли температура сягає +15-18. Однак важливо, щоб вже не було заморозків. Квіти добре ростуть у теплу погоду і постійно цвітуть, коли приживуться. Календула проростає за 5-8 днів за стабільно високої температури.

Квіти найкраще розвиваються на сонячній ділянці, де отримують не менше 6 годин прямого світла. Їм потрібен добре дренований, і у міру родючий ґрунт. Натомість календулу не варто садити на ділянці, де дує сильний вітер, а також там, де надто зволожена земля.

Така вартість насіння календули

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