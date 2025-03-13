Забудьте о перекапывании: как подготовить огород к весне за 0 гривен

Хороший способ подготовить огород к весне

Большинство огородников знают, что после зимы огород нужно перекапывать. Однако, можно добиться даже лучшего результата, не прилагая особых усилий. А раньше мы рассказывали, что посадить в марте в саду и как за 10 гривен напугать вредителей.

Можно избавиться от ежегодного перекапывания огорода, просто зная несколько "правил". Об этом рассказываем вместе с noviydoctor.

Почему не стоит перекапывать огород

При перекапывании нарушается естественный баланс почвы, что снижает его плодородие. Поэтому лучше поверхностно разрыхлять почву граблями, а не перекапывать ее.

Для того чтоб улучшить структуру почвы, можно добавить компост, перепрел опилки или сено во время разрыхления. Это сделает землю рыхлой, обогатит ее полезными элементами и будет способствовать удержанию влаги.

Как предотвратить появление сорняков

Для этого можно использовать темную плёнку или агроволокно. Так земля будет быстрее прогреваться, а сорняки не будут появляться, поскольку им не хватит света. Для этого можно также использовать обычные черные пакеты.

Хороший способ защиты от сорняков – посадка культур в солому. В тюке соломы нужно сделать небольшие углубления и заполнить их компостом. Таким образом можно сажать огурцы, кабачки и тыквы. Растения будут получать тепло, а сорняки не будут иметь шанса на жизнь.

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