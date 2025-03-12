Врожай вас вразить: що треба зробити з цибулею-сівком перед посадкою вже в березні

Розповідаємо, який важливий етап перед висаджуванням цибулі часто пропускають городники

Цибуля — одна з тих культур, які не потребують надмірного догляду, але правильна підготовка посадкового матеріалу впливає на врожай. Якщо не приділити належну увагу цибулі-сівку, можна зіткнутися з гниллю або слабким ростом. Раніше ми розповідали, у чому замочити петрушку перед посівом.

Для того, щоб отримати гарний урожай цибулі, треба ретельно підготувати сівок. "Телеграф" разом із prostoway.com розповість, як це зробити.

Найкращі дні для посадки цибулі в березні 2025 року

Найкраще за місячним календарем сіяти цибулю в березня 3-5, 8-9, 18-19, 22-24, 27, 31 числа.

Як підготувати цибулю до висаджування

Насамперед цибулю потрібно перенести у тепле місце для просушування, що триватиме 2-3 дні при температурі близько +30°C. Це запобіжить утворенню плісняви.

Після просушування слід поступово знизити температуру до +18…+20°C. Зберігати в таких умовах саджанці треба до моменту посадки у відкритий ґрунт.

Крім просушування, цибулю-сівок можна обробити спеціальними розчинами, які захистять від хвороб і шкідників. Зокрема, цибулю можна замочити в соді. Додатково варто замочити посівний матеріал у теплій воді для активізації росту.

Як зробити розчин для обробки цибулі із соди

Для приготування розчину вам знадобляться два інгредієнти — вода і сода. Вода повинна бути практичною гарячою (приблизно 50 градусів). В одному літрі води розмішуємо 1 чайну ложку харчової соди. У цьому розчині треба замочити цибулини на 30 хвилин.

Цей засіб допоможе запобігти проблемам зі шкідниками на цибулі після її висадки у відкритий ґрунт. Він дієвий, але не коштує дорого і є, мабуть, на кухні в кожного. Ціна коливається від 18 до 48 гривень за пакетик, а вам потрібна лише 1 чайна ложка.

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