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Будівлю не захотіли відновлювати після удару: як виглядав будинок Дворянських зборів у Харкові

Автор
Наталя Граковська
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На цьому місці звели пам’ятник «Україна, що летить»
На цьому місці звели пам’ятник «Україна, що летить». Фото Wikipedia, колаж "Телеграф"

Історичний будинок залишився в пам’яті харків’ян та на старих фотографіях

Не всі історичні будинки отримують шанс на друге життя. Деякі з них, зруйновані війнами чи часом, так і залишаються у спогадах, на старих фотографіях та у згадках у книгах. Така доля спіткала і будівлю Дворянських зборів у Харкові — знакове місце в історії міста, яке не вдалося відновити після руйнувань Другої світової війни.

Будівлю Дворянських зборів збудували у 1814—1820 роках на Миколаївській площі (зараз це площа Конституції) і стала однією з перших кам’яних споруд у Харкові. Вона була центром суспільного та культурного життя міста: тут збиралися дворяни для виборів ватажка, влаштовувалися бали, виставки картин та театральні вистави. Оздоблена гарматами старої харківської фортеці, будівля виділялася серед навколишньої забудови.

Дворянські збори Харків на ретро фото
Будинок Дворянських зборів

1914 року, з початком Першої світової війни, будівлю перетворили на лазарет для поранених солдатів. У 1919 році він став штаб-квартирою командувача Добровольчої армії, а в 1922—1934 роках тут розташовувався перший український радянський уряд — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК УРСР).

Харків Дворянські збори та ВУЦИК на старих фото
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет, 1933 рік

Пізніше, після перенесення столиці до Києва, будівлю віддали під будинок піонерів. У його стінах з’явилися дитячі секції фехтування та альпінізму, а взимку 1935 року перед будівлею встановили першу в СРСР новорічну ялинку.

Харків Дворянські збори та ВУЦИК 1942 рік кольорове фото
Будинок дворянських зборів та будинок уряду ВУЦВК, літо 1942 року. Фото з німецької фотохроніки

Але 1943 року, під час боїв, зазнала значних руйнувань: до неї потрапила авіабомба. Після війни влада вирішила не відновлювати руїни, а розбити на цьому місці сквер. За радянських часів у цьому сквері з’явився пам’ятник на честь проголошення радянської влади, який городяни прозвали "П’ятеро з ломбарду".

Пам’ятник П’ятеро з ломбарду у Харкові фото
Пам’ятник на честь проголошення радянської влади в Україні. Демонтовано у вересні 2011 року

2011 року пам’ятник демонтували, а вже 2012 року на цьому місці відкрили нову скульптурну композицію — "Україна, що летить". Пам’ятник встановили на честь проголошення Незалежності України.

Пам’ятник Незалежності Україна, що летить у Харкові
В основу образу «України, що летить» покладено історію давньогрецької богині Нікі
Теги:
#Харків #Пам'ятники #Ретро #Старі фотографії