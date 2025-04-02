Була худенька і тендітна: як Юлія Тимошенко виглядала на власному весіллі

Заміж майбутня політикиня вийшла у 19 років

Колишня прем'єр-міністерка та народна депутатка України Юлія Тимошенко — не лише відома політикиня, але й дружина та мама. Заміж вона вийшла у 19 років, а її чоловік — не публічна людина і завжди був у тіні дружини. У мережі є кадри з весілля державної діячки.

"Телеграф" розповідає, як виглядала Юлія Тимошенко в день свого весілля. Нам також вдалося дізнатися історію її знайомства з чоловіком.

Як познайомилася Юлія Тимошенко з майбутнім чоловіком

Історія їхнього знайомства доволі романтична. Юлія Григян (дівоче прізвище політикині) на літніх канікулах під час навчання в університеті вирішила попрацювати вожатою у піонерському таборі. Там вже працював її знайомий Олександр Тимошенко. Спочатку вони дружили, а потім такі стосунки переросли у щире кохання. Однак літня романтика не згасла після закінчення сезону. Закохані вирішили одружитися.

У шлюбі Юлія та Олександр Тимошенки вже 45 років. За рік після весілля у пари народилася перша та єдина донька Євгенія.

Юлія Тимошенко — весілля

На весільних знімках Юлія зображена з пишною зачіскою та в елегантній закритій сукні в підлогу. На голові була прикріплена довга фата. Чоловік тримає кохану на руках. Наречений одягнений класично — чорний костюм і біла сорочка. Цікаво, що Олександр на весіллі був із густою шевелюрою. Зараз він лисий.

З того часу Юлія та Олександр Тимошенко разом пройшли через багато випробувань, але зберігали міцні сімейні стосунки. У 2021 році вони відзначили 42-гу річницю весілля. Тоді політикиня мило привітала чоловіка з цією подією на своїй сторінці у Фейсбук. "Наша чергова річниця. Дякую, коханий", — підписала фото Тимошенко.

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