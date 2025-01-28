Там виступав Леонід Утьосов: як виглядав найстаріший кінотеатр у Дніпрі, який перетворили на ресторан

Кінотеатр двічі згоряв і змінив кілька назв

З часом навіть найлегендарніші будівлі втрачають свій первісний вигляд і призначення. Однак старі фотографії та спогади дозволяють поринути у минуле та уявити, якими вони були раніше. Одним із таких місць у Дніпрі став найстаріший кінотеатр міста — "Родіна". Сьогодні будівля виконує зовсім іншу функцію, але його історія сповнена цікавих подій, які заслуговують на увагу.

Історія кінотеатру "Родіна"

Спочатку заклад називався "Електробіоскоп Зайлера"

Кінотеатр "Родіна" був збудований у 1909 році й відразу став важливим культурним центром Катеринослава. Будівля кінотеатру розташовувалась на перехресті нинішніх проспектів Яворницького та вулиці Столярова. Тоді це був Катерининський проспект і вулиця Фабрична, а сам заклад мав назву "Електробіоскоп Зайлера". Будівля була дерев’яною і в 1912 році згоріла, але вже наступного року на її місці з’явилася нова, вже кам’яна будівля, а кінотеатр став називатися "Гігант".

Якийсь час кінотеатр носив назву "РОТ ФРОНТ"

У 1922 році кінотеатр націоналізували, і він отримав нову назву — "Червоний Смолоскип". Будівлю використовували не лише для кінопоказів, а і як сцену для виступів артистів. Саме тут одного разу виступав Леонід Утьосов. У 1931 році кінотеатр знову змінив назву та став "Рот Фронт".

Кінотеатр працював навіть під час Другої світової війни, але на той час відвідувати його могли лише німці.

Після звільнення міста кінотеатр перейменували й довгі роки він називався "Родіна". У будівлі було 1060 місць для глядачів, а у дворі кінотеатру був літній майданчик.

Кінотеатр "Родіна" у Дніпрі

1963 року будівлю реконструювали. Головний вхід перенесли з проспекту на вулицю, перепланували приміщення і всередині – створили новий вестибюль та зал кінохроніки, а на фасаді з’явилося панно з кераміки із зображенням жінки. Але 1972 року кінотеатр вдруге за свою історію згорів.

"Родіна" після реконструкції

Нову будівлю проєктував архітектор Павло Нірінберг. У новій будівлі було вже три кінозали. За акустикою та звуком цей кінотеатр вважався одним із найкращих у СРСР.

Нова будівля кінотеатру "Родіна" після другої пожежі

Історія кінотеатру закінчилася у березні 2013 року, коли будівлю виставили на продаж за 5 мільйонів доларів, пише 056.ua. З 2017 року в будівлі колишнього кінотеатру "Родіна" розташовується броварня "Старгород".

У будівлі легендарного кінотеатру тепер броварня

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