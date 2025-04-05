На месте легендарного кинотеатра построили "башню": как выглядел "Салют" в Днепре

Сегодня "Салют" живет только в рассказах, старых фотографиях и ностальгических постах в соцсетях

Далеко не все городские постройки исчезают из-за старости или военных конфликтов. По разным причинам иногда не удается сохранить даже сравнительно недавно построенные здания. Так случилось и с кинотеатром "Салют" на жилмассиве Победа-6 в Днепре — местом, которое для тысяч жителей стало символом целой эпохи.

Кинотеатр "Салют" открылся в 1976 году и стал настоящим подарком городу к его 200-летию. С современным на то время оборудованием и просторным залом на 800 мест, он быстро завоевал любовь днепрян. Его изображение украшало фотоальбомы, открытки, а также специальный почтовый конверт, выпущенный в его честь.

Особой гордостью кинотеатра была уникальная люстра в фойе, которая придавала зданию элегантности. А в буфете "Салюта" продавали, по воспоминаниям горожан, "самое вкусное мороженое" — с сиропом, в железных вазочках, с аккуратными ложечками, в отличие от тех, которые выдавали в гастрономах.

В "Салюте" показывали фильмы, которые надолго оставались в памяти зрителей: "Зита и Гита", "Пираты ХХ века", "Жандарм женится", "АВВА", "Блеф", "Чудовище" и многие другие.

Кинотеатр оставался оживленным культурным центром до 2008 года. Здесь не только показывали кино, но и проводили концерты, мероприятия, встречи. Однако экономический кризис того времени стал для "Салюта" роковым.

В 2009 году горсовет вернул здание в коммунальную собственность, после того как арендатор перестал платить за аренду. Здание было передано театру "Верим!", но из-за отсутствия средств на реконструкцию театр так и не начал там работу.

С тех пор "Салют" начал стремительно разрушаться. Пустующее здание облюбовали бездомные, внутренняя отделка была разграблена, окна разбиты, стены покрылись граффити. Жители Победы пытались спасти кинотеатр: собирали подписи, создавали петиции, обращались к властям с просьбой о реставрации. Но поддержки оказалось недостаточно.

В апреле 2021 года участок земли, на котором стоял кинотеатр, передали в аренду под "благоустройство" — по сути, под снос. В мае-июне того же года здание обнесли забором, а вскоре полностью демонтировали.

На его месте построили жилой комплекс Marshall — современную 22-этажную башню с подземным паркингом, закрытым двором и сквером. К июлю 2021 года от "Салюта" остались лишь воспоминания.