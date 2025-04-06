Їх ви ніколи не бачили: як виглядає штучний інтелект, обличчя ChatGPT, Grok та Gemini (фото)

ШІ видав неймовірні результати

Нещодавно мережею пройшов новий тренд, суть якого полягала в тому, щоб попросити ChatGPT намалювати свій портрет. Неймовірно, але ШІ став видавати не просто згенеровані рандомні картинки, а однакові фото, як він усвідомлює себе.

"Телеграф" вирішив піти далі та задати аналогічне завдання та іншим штучним інтелектам, щоб дізнатися, як вони себе покажуть. Кожен із них у результаті видав цікаву відповідь.

Як ШІ бачить себе

"Телеграф" звернувся до ChatGPT із завданням зобразити себе. На це було отримано відповідь у вигляді однієї фотографії у реалістичному стилі. На ньому зображена дівчина з темним коротким волоссям. Вона має карі очі та акуратні риси обличчя.

Як виглядає ChatGPT — відповідь ШІ

Варто підкреслити, що ChatGPT є чат-ботом і віртуальним помічником з генеративним штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI. Він побудований на основі великої мовної моделі та оптимізований для ведення діалогів. Його функції дозволяють йому генерувати відповіді у різних предметних галузях, різного формату, розміру, стилю та рівня деталізації, враховуючи при цьому контекст розмови.

Штучний інтелект Gemini, розроблений Google, спочатку відповів на такий самий запит просто картинкою нейромережі.

Як виглядає Gemini — ШІ показав фото

Однак після уточнення, як ШІ бачить себе в образі людини, Gemini видав три схожі між собою фотографії, на яких зображено молоду дівчину. Усі фото зроблені у мультяшному стилі.

На перших двох картинках у дівчини карі очі, а на третій – блакитні. При цьому на всіх трьох фото зображені різні емоції.

Як виглядає Gemini — ШІ показав фото

Як виглядає Gemini — ШІ показав фото

Як виглядає Gemini — ШІ показав фото

Зазначимо, що Gemini спочатку базувався на сімействі великих мовних моделей LaMDA, а пізніше – на PaLM. Він був розроблений як пряма відповідь на зростання популярності ChatGPT і був обмежено випущений у березні 2023 року для невеликої групи тестувальників, перш ніж поширитися на публіку.

Також ми звернулися до Grok. Це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Йому було поставлено аналогічне завдання показати, як він бачить себе в ролі людини.

У цього ШІ вийшла дуже цікава відповідь, адже на фото, які він надіслав нам, дві різні людини. Одна більш реалістична. А друга — ніби живий ШІ.

Як виглядає Grok — ШІ показав фото

До речі, компанія xAI описала Grok як чат-бот, здатний "відповідати з ноткою дотепності" і "бунтарським характером". Він був натхненний "Автостопом по галактиці" і задуманий як інструмент, здатний відповідати на будь-які питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект згенерував кумедні картинки, на яких показав, як українські політики виглядають у стилі аніме.