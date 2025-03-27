Якщо Путін помре, то війна в Україні закінчиться? Що думає штучний інтелект

Існує кілька сценаріїв розвитку подій

Смерть очільника Росії 72-річного Володимира Путіна значно вплине і на війну в Україні, і на долю самої РФ. З цього випливає питання: на скільки ймовірно, що за таких обставин війна закінчиться остаточно.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це, звернувшись до штучного інтелекту Grok. На його думку, на перебіг війни в Україні впливає багато факторів і один з найголовніших — Путін.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Чи закінчиться війна в Україні після смерті Путіна

Смерть очільника РФ, на думку ШІ, безперечно вплине на перебіг війни в Україні, проте вона не може гарантувати її негайного завершення. Існує кілька сценаріїв розвитку подій та ситуацій, які на це вплинуть.

Політична ситуація в Росії

Ймовірніше смерть Путіна призведе до боротьби за владу і спалахне вона між різними групами: силовиками (представниками силових структур), олігархами та військовими. Хаос, який накриє Росію, вплине і на війну. Адже, по-перше, за час ділення влади Україна матиме змогу відновити свою перевагу на фронті, а, по-друге, новий лідер змінить долю війни. Він може або продовжити війну, як показник своєї сили і тим самим зміцнити свою владу, або встановити мир, щоб вивести Росію з економічної кризи.

Військова стратегія Росії

Війна з Україною значно виснажила Росію, яка наразі намагається підтримувати свою військову машину будь-якими силами. Тому новий лідер може обрати два шляхи:

посилити наступ, аби дотиснути фронт і здобути перемогу.

почати продуктивні переговори, щоб зберегти те, що залишилось.

Але ці зміни, на думку ШІ, відбуватимуться повільно, адже військова машина Росії має немалий запас, якого вистачить на певний період часу.

Міжнародний тиск

Захід захоче скористатись зміною влади в Росії і може посилити тиск на державу. Адже новий лідер може піти на поступки і завершити війну, до прикладу, за повне зняття санкцій, або ж навпаки — вперто продовжувати агресію. Це залежатиме від готовності нового очільника РФ йти на компроміс.

Реакція України

ШІ впевнений, що смерть Путіна надихне Україну боротись ще завзятіше. І якщо в цей момент військовий потенціал армії РФ на фронті просяде, Київ може мати чималі успіхи. Але є ймовірність, що новий лідер захоче домовитись про мир і вирішити війну дипломатичним шляхом.

Чи допоможе смерть Путіна завершити війну

Смерть Путіна не зможе автоматично зупинити війну, адже це багатограний процес, яким керує кілька сторін. Але вона точно стане поштовхом до змін. На думку ШІ, новий лідер або вирішить зупинити війну і піде на мир, або продовжить збройну агресію і війна затягнеться ще більше.

Підсумовуючи, Grok каже, що смерть Путіна — вікно можливостей для завершення війни. Але це залежить не тільки від того, хто прийде до влади в Росії, а й від України, Заходу тощо. Ця збройна агресія може завершитися швидше за сприятливих умов, але не слід відкидати можливості її продовження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ Маска проаналізував зустріч делегацій США та України.