Рус

Як виглядають українські політики в стилі аніме: соцмережі захопив новий чарівний тренд з ШІ (фото)

Автор
Влад Пєрязєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
526
Вгадаєте, хто це з політиків? Новина оновлена 31 березня 2025, 23:11
Вгадаєте, хто це з політиків?. Фото Колаж "Телеграфу", ШІ

Стиль відомої студії надає фотографіям відчуття казки і ностальгії

Ви, мабуть, помітили, що останнім часом Інтернет переповнився картинками в стилі аніме. В них можна вгадати фото зірок, меми чи фільми. Це новий тренд, який став можливим після чергового вражаючого оновлення генератора картинок Sora від Open AI, який вже продемонстрував нам свої вміння робити меми про Путіна.

Оновлена нейромережа не лише вміє створювати зображення з текстом українською мовою, що вже надзвичайний прорив. Вона ще й чудово змінює стилі фото. Одним із яскравих прикладів — перетворення реальних фотографій у мультфільми відомої студії Ghibli. Ви знаєте її за хітами "Віднесені привидами" чи "Ходячий замок", які створив легендарний мультиплікатор Хаяо Міядзакі.

"Телеграф" також вирішив поекспериментувати і попросив Sora відтворити наших політиків та відомих осіб у стилі найпопулярнішого аніме.

Голова ОП Андрій Єрмак в стилі студії Ghibli
Голова ОП Андрій Єрмак
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в стилі студії Ghibli
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

Зазначимо, що цей тренд вже охрестили "ghiblification" або "гібліфікація". Естетика мультфільмів Міядзакі передає особливу атмосферу дитинства та казки. Нейромережа, яка вивчила цей стиль в деталях, передає риси Ghibli людям і речам на фото і ті стають дуже симпатичними.

Голова ГУР Кирило Буданов в стилі студії Ghibli
Голова ГУР Кирило Буданов
Голова СБУ Василь Малюк в стилі студії Ghibli затримує "щура" в СБУ
Голова СБУ Василь Малюк під час затримання "щура"

Ще один феномен цього тренду — нові можливості ШІ від Open AI. Нейромережа надзвичайно точно передає деталі, що й створює вау-ефект. Зверніть увагу, як точно Sora намагається відтворити поставу, погляд, аксесуари чи одяг.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба в стилі студії Ghibli
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Головнокомандувач Олександр Сирський в стилі студії Ghibli
Головнокомандувач Олександр Сирський в мультяшному стилі також виглядає вольовим і зосередженим
Сергій Притула в стилі студії Ghibli
Сергій Притула
Віталій Кличко в стилі студії Ghibli
Мер Києва Віталій Кличко
Народна депутатка Юлія Тимошенко в стилі студії Ghibli
Народна депутатка Юлія Тимошенко
5-й президент Петро Порошенко в стилі студії Ghibli
5-й президент Петро Порошенко
Народна депутатка Мар'яна Безугла в стилі студії Ghibli
Народна депутатка Мар'яна Безугла
Одіозний нардеп Микола Тищенко в стилі студії Ghibli
Одіозний нардеп Микола Тищенко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" за допомогою ШІ показував, як виглядають в реальності герої українських мультфільмів. Також ми змогли побачити, як виглядав Дональд Трамп на полотнах відомих художників.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Порошенко #Штучний інтелект #Тищенко #ШІ #Андрій Єрмак