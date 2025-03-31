Як виглядають українські політики в стилі аніме: соцмережі захопив новий чарівний тренд з ШІ (фото)

Стиль відомої студії надає фотографіям відчуття казки і ностальгії

Ви, мабуть, помітили, що останнім часом Інтернет переповнився картинками в стилі аніме. В них можна вгадати фото зірок, меми чи фільми. Це новий тренд, який став можливим після чергового вражаючого оновлення генератора картинок Sora від Open AI, який вже продемонстрував нам свої вміння робити меми про Путіна.

Оновлена нейромережа не лише вміє створювати зображення з текстом українською мовою, що вже надзвичайний прорив. Вона ще й чудово змінює стилі фото. Одним із яскравих прикладів — перетворення реальних фотографій у мультфільми відомої студії Ghibli. Ви знаєте її за хітами "Віднесені привидами" чи "Ходячий замок", які створив легендарний мультиплікатор Хаяо Міядзакі.

"Телеграф" також вирішив поекспериментувати і попросив Sora відтворити наших політиків та відомих осіб у стилі найпопулярнішого аніме.

Голова ОП Андрій Єрмак

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

Зазначимо, що цей тренд вже охрестили "ghiblification" або "гібліфікація". Естетика мультфільмів Міядзакі передає особливу атмосферу дитинства та казки. Нейромережа, яка вивчила цей стиль в деталях, передає риси Ghibli людям і речам на фото і ті стають дуже симпатичними.

Голова ГУР Кирило Буданов

Голова СБУ Василь Малюк під час затримання "щура"

Ще один феномен цього тренду — нові можливості ШІ від Open AI. Нейромережа надзвичайно точно передає деталі, що й створює вау-ефект. Зверніть увагу, як точно Sora намагається відтворити поставу, погляд, аксесуари чи одяг.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Головнокомандувач Олександр Сирський в мультяшному стилі також виглядає вольовим і зосередженим

Сергій Притула

Мер Києва Віталій Кличко

Народна депутатка Юлія Тимошенко

5-й президент Петро Порошенко

Народна депутатка Мар'яна Безугла

Одіозний нардеп Микола Тищенко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" за допомогою ШІ показував, як виглядають в реальності герої українських мультфільмів. Також ми змогли побачити, як виглядав Дональд Трамп на полотнах відомих художників.