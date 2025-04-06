Их вы никогда не видели: как выглядит искусственный интеллект, лица ChatGPT, Grok и Gemini (фото)

ИИ выдал невероятные результаты

Недавно по сети пронесся новый тренд, суть которого состояла в том, чтобы попросить ChatGPT нарисовать свой портрет. Удивительно, но ИИ стал выдавать не просто рандомные сгенерированные картинки, а одинаковые фото, как он осознает себя.

"Телеграф" решил пойти дальше и задать аналогичное задание и другим искусственным интеллектам, чтобы узнать, как они себя покажут. Каждый из них в итоге выдал интересный ответ.

Как ИИ видит себя

"Телеграф" обратился к ChatGPT с заданием изобразить самого себя. На это был получен ответ в виде одной фотографии в реалистичном стиле. На нем изображена девушка с темными короткими волосами. Она имеет карие глаза и аккуратные черты лица.

Как выглядит ChatGPT - ответ ИИ

Стоит подчеркнуть, что ChatGPT представляет собой чат-бот и виртуального помощника с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Он построен на основе большой языковой модели и оптимизированный для ведения диалогов. Его функции позволяют ему генерировать ответы в разных предметных областях, разного формата, размера, стиля и уровня детализации, учитывая при этом контекст разговора.

Искусственный интеллект Gemini, разработанный Google, изначально ответил на такой же запрос просто картинкой нейросети.

Как выглядит Gemini - ИИ показал фото

Однако после уточнения, как ИИ видит себя в обличии человека, Gemini выдал три похожих между собой фотографии, на которых изображена молодая девушка. Все фото сделаны в более мультяшном стиле.

На первых двух картинках у девушки карие глаза, а на третьей — голубые. При этом, на всех трех фото изображены разные эмоции.

Как выглядит Gemini - ИИ показал фото

Как выглядит Gemini - ИИ показал фото

Как выглядит Gemini - ИИ показал фото

Отметим, что Gemini первоначально базировался на семействе больших языковых моделей LaMDA, а позже — на PaLM. Он был разработан как прямой ответ на рост популярности ChatGPT и был ограниченно выпущен в марте 2023 года для небольшой группы тестировщиков, прежде чем распространиться на публику.

Также мы обратились к Grok. Это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Ему была поставлена аналогичная задача — показать, как он видит себя в роли человека.

У этого ИИ получился весьма интересный ответ, ведь на фото, которые он отправил нам, два разных человека. Один — более реалистичный. А второй — будто бы живой ИИ.

Как выглядит Grok - ИИ показал фото

К слову, компания xAI описала Grok как чат-бот, способный "отвечать с ноткой остроумия" и обладающий "бунтарским характером". Он был вдохновлён "Автостопом по галактике" и задуман как инструмент, способный отвечать на практически любые вопросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект сгенерировал забавные картинки, на которых показал, как украинские политики выглядят в стиле аниме.