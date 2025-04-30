100 чоловіків проти однієї горили: штучний інтелект припустив, хто виграє в подібній сутичці

Прокоментували навіть Ілон Маск та MrBeast

Інтернет вибухнув новою гіпотетичною суперечкою: чи можуть 100 людей перемогти одного горилу? Питання викликало бурхливі обговорення.​

Воно з'явилося на платформі X (раніше Twitter) та швидко стало вірусним. Публікація зібрала понад 287 мільйонів переглядів.

"Телеграф" вирішив запитав про це у ChatGPT. Штучний інтелект припустив, що у прямому фізичному зіткненні 100 чоловіків можуть перемогти одну горилу, але лише за певних умов.

Штучний інтелект оцінив, чи можуть люди перемогти горилу

"Горила — надзвичайно сильна тварина: дорослий самець може важити 160–200 кг і має силу, що перевищує людську в кілька разів (за оцінками — у 6–10 разів). Вона також має великі ікла, міцні кістки й агресивну поведінку у разі загрози", — пояснює ШІ.

Якщо чоловіки не озброєні й не координовані — горила потенційно може серйозно травмувати або вбити багатьох із них, перш ніж її вдасться знешкодити. Але якщо це організована група (наприклад, спортивні чи військові чоловіки), які діють злагоджено і стратегічно — шанси на перемогу різко зростають, зазначає ChatGPT.

Також штучний інтелект припустив, що перемога над горилою буде майже гарантована, якщо чоловіки озброєні (навіть палицями чи сітками).

"З точки зору етики і реальності, такий сценарій — неприродний і жорстокий. Але як гіпотетичне питання сили, відповідь: так, 100 чоловіків можуть перемогти горилу, але з немалими втратами, якщо не діяти раціонально", — додав ШІ.

Що про це думають люди

Багато користувачів соцмережі висміяли ідею, вказуючи на надзвичайну силу горили, яка може піднімати до 27 разів свою вагу і має силу укусу в 1300 PSI. Деякі навіть створили симуляції, де горила легко розправляється з усіма 100 людьми.​

Проте були й ті, хто вважав, що стратегічна атака групою може мати шанс на успіх. "100 людей дорівнює 400 рукам і ногам", — сказав один користувач X, який вважав, що така кількість людей може здолати слона.

До обговорення приєдналися і знаменитості. YouTube-зірка MrBeast пожартував про проведення такого експерименту. А власник X Ілон Маск відповів: "Звичайно, що може піти не так?"

Це викликало критику з боку організації PETA, яка засудила ідею як неетичну.

"100 чоловіків проти горили? Можливо, краще спробуйте знайти 100 причин, щоб не втягувати тварин у свій контент", — написали вони.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею пройшов новий тренд, суть якого полягала в тому, щоб попросити ChatGPT намалювати свій портрет. Неймовірно, але ШІ став видавати не просто згенеровані рандомні картинки, а однакові фото, як він усвідомлює себе.