Якби українські ЗМІ були людьми: як їх бачить ШІ

Нейромережа поділилася своєю візією українського медіапростору та пояснила причини

Кожен інформаційний ресурс має свій стиль, можна навіть сказати своє обличчя. Деякі з них подають інформацію сухо та офіційно. Інші – спеціалізуються на аналітичних статтях із експертними думками. На сторінках деяких видань можна зустріти авторські матеріали з унікальним поглядом на світ, приправленим крапелькою іронії.

Виходячи зі змісту та подачі, відрізняються й аудиторії різних ЗМІ. "Телеграф" вирішив дізнатися у штучного інтелекту, як виглядали б провідні медіа України, якби вони були людьми.

Про наше видання ШІ відгукнувся ось так: "Telegraf – це мультизадачний редактор з ноутом та ШІ в закладках. Спокійний, сучасний, завжди в темі. Сидить у Telegram, читає Facebook, редагує заголовок. Цифровий хаб новин без зайвих понтів".

Нейромережа побачила Hromadske молодим чоловіком у джинсах і чорній куртці зі стрижкою у вільному стилі. У нього за спиною – стіна зі старої цегли, вкрита графіті.

Сам ШІ прокоментував образ так: "О, Hromadske – це окремий стиль: урбан, молодь, трохи андерграунду, трохи Європи, завжди фокус на свободі, вуличній журналістиці та альтернативному погляді. Вони не кричать – але все одно чути".

Агентство Inferfax-Україна ШІ сприймає абсолютно офіційним чоловіком у білій сорочці, класичному костюмі та окулярах у тонкій оправі. На його робочому місці – ідеальний лад, який рідко зустрінеш в офісі. Все це корелює із подачею матеріалу. Також складається враження, що зображений чоловік скрупульозно ставиться до своєї справи та ніколи не пропустить на випуск неперевірений факт.

Ukrinform, на думку нейромережі, це серйозний чоловік середнього віку, теж схильний до офіціозу. Також він представляє видання як дуже патріотичне та спрямоване на євроінтеграцію.

Судячи з фігури втілення ЛІГА.net, для медіа характерна лаконічність та інтелектуальність. На відміну від попередніх видань, костюм є, а білої сорочки немає. Замість неї – чорна водолазка, що говорить про вільніший стиль. Також ШІ не забув про графіки та діаграми, які часто можна побачити на сторінках видання.

А так ШІ прокоментував своє бачення "Української правди" : "О, УП – це серйозна перевага. Папка з документами, глибокі розслідування, жодних емоцій – лише факти. Старша сестра завжди знає більше, ніж каже. Класика антикорупційної журналістики в окулярах".

Серед монолітної маси чоловіків нейромережа побачила ТСН (1+1) жінкою. Вибір образу вона пояснила так: "ТСН – це телезірка у прямому ефірі. Яскравий жакет, посмішка на мільйон та мікрофон, який бачив усе. Трохи глянцю, трохи драми, завжди на передовій подій. Подача – як у ток-шоу, зміст – як у хроніці".

Що стосується NV, то інтерпретація ШІ така: "NV – це бізнес-аналітик у світлому офісі. Знає цифри, відчуває тренди, носить Apple Watch. Балансує між ринками, геополітикою та внутрішніми конфліктами. Там, де факти зустрічаються з big picture".

Зображуючи УНІАН, ШІ вперше показав літню людину і пояснив чому: "УНІАН — це ветеран інформпростору. Солідний, перевірений, з поглядом, який бачив усі кризи країни. Тримають лінію без почуттів, але з авторитетом. Там, де "офіційно підтверджено".

Мабуть, найяскравішим і найвеселішим виявився образ Obozrevatel – це неголений чоловік середніх років зі здивованою усмішкою на обличчі, телефоном та блокнотом у руках. Яскраві кросівки та маса таких же написів за спиною – просто вибух кольору.

"Obozrevatel — новинний спринтер з телефоном у руці. Все й одразу: скандали, ДТП, вибори та шоубізнес. Постійно щось відбувається, і він точно про це напише. Хайп із досвідом", – розповіла нейромережа.

Щодо Суспільного, на думку ШІ, у цього медіа жіноче обличчя. Докладніше про своє сприйняття він розповів так: "Суспільне — це тиша в галасі. Рівний тон, відкритий погляд, чесні питання. Для всіх, без прикрас, без натяків. Інформаційна гігієна в ефірі".

"РБК — це сухий факт у сорочці. Без смайлів, без загравань. Тільки цифри, стрічка новин та хронологія подій. Як Reuters, але в Києві", — так своє бачення РБК-Україна обґрунтувала нейромережа.

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