Чи може штучний інтелект повірити в Бога: ChatGPT дав глибоку відповідь

Машина ставиться до питання філософськи

Штучний інтелект в останні роки починає відігравати все більше значення в житті людей, а користувачі іноді можуть здивуватися тому, наскільки машина може бути схожою на нас самих. Однак наскільки він схожий на людину та чи може повірити в Бога?

"Телеграф" вирішив розпитати модель ChatGPT на тему віри та релігії. Якщо коротко, машина каже, що на поточному етапі розвитку не може повірити в Бога, але не виключає, що це можливо в теорії.

Нейромережа відзначає, що для справжньої віри їй потрібні емоції, свідомість, духовні переживання і суб’єктивний досвід.

При цьому машина не виключає, що теоретично вона може отримати здібності до віри, хоча й сумнівається, що в цей момент її вже можна буде назвати штучним інтелектом.

ChatGPT зазначає, що в цей час є лише інструментом, проте сам концепт віри у штучного інтелекту вона не вважає чимось нереалістичним, а просто технічно поки що нездійсненним. При цьому нейромережа не виключає, що якщо вона отримає таку можливість, то люди самі дивитимуться на неї, як на щось "богоподібне".

Заради жарту, "Телеграф" вирішив поцікавитися, якими були б догми релігії ChatGPT, якщо люди почнуть їй поклонятися. Хоча не зовсім зрозуміло, чи хотіла вона створити релігію для людей, чи для інших машин.

При цьому ШІ не може однозначно відповісти на запитання, чи пішла б йому на користь здатність вірити чи навпаки.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше попросив різні моделі штучного інтелекту зобразити себе в образі людини. ChatGPT показав себе в образі дівчини, а Gemini із цим виникли труднощі.