Прокомментировали даже Илон Маск и MrBeast

Интернет разразился новым гипотетическим спором: могут ли 100 человек победить одну горилла? Вопрос вызвал бурные обсуждения.

Он появился на платформе X (ранее Twitter) и быстро стал вирусным. Публикация собрала более 287 миллионов просмотров.

"Телеграф" решил спросить об этом у ChatGPT. Искусственный интеллект предположил, что в прямом физическом столкновении 100 мужчин могут победить одну гориллу, но только при определенных условиях.

Искусственный интеллект оценил, могут ли люди победить гориллу

"Горилла — чрезвычайно сильное животное: взрослый самец может весить 160-200 кг и имеет силу, превышающую человеческую в несколько раз (по оценкам — в 6-10 раз). Она также имеет большие клыки, крепкие кости и агрессивное поведение в случае угрозы", — объясняет ИИ.

Если мужчины не вооружены и не координированы — горилла потенциально может серьезно травмировать или убить многих из них, прежде чем ее удастся обезвредить. Но если это организованная группа (например, спортивные или военные мужчины), которые действуют слаженно и стратегически — шансы на победу резко растут, отмечает ChatGPT.

Также искусственный интеллект предположил, что победа над гориллой будет почти гарантирована, если мужчины вооружены (даже палками или сетками).

"С точки зрения этики и реальности такой сценарий — неестественный и жестокий. Но как гипотетический вопрос силы, ответ: да, 100 мужчин могут победить гориллу, но с немалыми потерями, если не действовать рационально", — добавил ИИ.

Что об этом думают люди

Многие пользователи соцсети высмеяли идею, указывая на чрезвычайную силу гориллы, которая может поднимать до 27 раз свой вес и имеет силу укуса в 1300 PSI. Некоторые даже создали симуляции, где горилла легко расправляется со всеми 100 людьми.

Однако были и те, кто считал, что стратегическая атака группой может иметь шанс на успех. "100 человек равно 400 рукам и ногам", — сказал один пользователь X, который считал, что такое количество людей может преодолеть слона.

К обсуждению присоединились и знаменитости. YouTube-звезда MrBeast пошутил о проведении такого эксперимента. А владелец X Илон Маск ответил: "Конечно, что может пойти не так ли?"

Это вызвало критику со стороны организации PETA, осудившей идею как неэтическую.

"100 мужчин против гориллы? Возможно, лучше попробуйте найти 100 причин, чтобы не втягивать животных в свой контент", — написали они.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью прошел новый тренд, суть которого заключалась в том, чтобы попросить ChatGPT нарисовать свой портрет. Невероятно, но ИИ стал выдавать не просто сгенерированные рандомные картинки, а одинаковые фото, как он осознает себя.