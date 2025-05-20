Трійця 2025: коли відзначається за новим стилем, традиції та історія церковного свята

Дата свята змінюється щороку, залежно від дати святкування Великодня

На початку літа православні та греко-католики традиційно відзначають велике релігійне свято Трійцю. Воно має плаваючу дату, яка безпосередньо пов'язана зі святом Великодня, який у 2025 році відзначався 20 квітня.

"Телеграф" розповість, коли відзначається Трійця у 2025 році за новим церковним стилем, а також про традиції та історію цього свята.

Коли Трійця у 2025 році?

У 2025 році українці відзначатимуть свято Трійці у неділю, 8 червня. Цей день присвячений триєдності Бога: Отця, Сина і Святого Духа і відзначається через 50 днів після Великодня. На свято у храмах відбуватимуться святкові богослужіння.

Історія свята

За переказами, саме на 50-й день після чуда Воскресіння Христового сталося ще одне диво. Апостоли Спасителя зібралися на горі, щоб разом помолитись. У цей момент на них зійшов Святий Дух і сталося те, що Ісус пророкував ще за життя.

Його учні-апостоли здобули дар проповідників і змогли говорити мовами різних народів. Після цього вони розійшлися світом і несли в маси Слово Боже. Ця гарна подія дозволила апостолом усвідомити, що Свята Трійця справді існує.

Традиції та заборони на Трійцю

У народі свято Трійці називають Зеленими святами. До празника українці за традицією прикрашають свої будинки зеленими гілками, квітами. Традиційними для цього рослинами вважаються полин, м'ята, меліса, лепеха. Також із квітами та зеленню віруючі ходять до храмів, де освячують свої букети, а потім зберігають їх у будинку, як оберіг.

У свято заборонено займатися господарською та городньою роботою і важкою фізичною роботою. Також не можна скупитися, ображати оточуючих, лаятись і скандалити. У цей день не варто пліткувати, заздрити і брехати.

Найкраще увійдіть у свято з добрими думками та намірами. Допомагайте людям, займайтеся благодійністю та моліться.

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