Львівський Стоунхендж? Як виглядає одне з найбільших єврейських кладовищ в Україні, де поховані 20 тисяч людей (фото)

Це кладовище вражає своїми масштабами та архітектурою надгробків

Один із найбільших в Україні єврейських цвинтарів знаходиться у місті Броди Львівської області. Відповідно, тут свого часу проживала найбільша єврейська громада. Цей некрополь вражає як своїми масштабами, так і архітектурою надгробків.

Кореспондентка "Телеграф" Галина Струс побувала в Бродах і представляє читачам ексклюзивний фоторепортаж зі старого єврейського цвинтаря, який вважається одним із наймасштабніших в Україні.

Український Стоунхендж у Бродах

Перше, що спадає на думку, коли бачиш старе єврейське кладовище у Бродах — це схоже на Стоунхендж. Некрополь вражає своїм масштабом — його площа займає близько 10 гектарів, а повністю цю місцевіть навіть не охопити поглядом.

Єврейське кладовище розташоване на околиці Бродів у Львівській області, йому понад 100 років і воно налічує за різними даними до 20 тисяч поховань. Цей некрополь було закладено єврейською громадою у 1831 році, коли почала поширюватись епідемія холери. Це вже третій єврейський цвинтар у місті, і єдиний, який зберігся до наших днів.

На той час громада євреїв отримала вказівку від австрійської влади закласти нове кладовище подалі від міста. Тоді юдеї купили ділянку землі за два кілометри на північ від центральної частини Бродів, в урочищі Вапельня, яка тоді належала до приміського села Малі Фільварки. Зараз же це в межах Бродів, але на околиці міста біля лісу.

Асоціація зі Стоунхенджем не випадкова — на старому єврейському кладовищі у Бродах вражають своєю архітектурою та композицією надгробки. Вони стоять у ряди, але деякі з них встановлені впритул один до одного. Ймовірно, так щільно один до одного ховали членів однієї сім’ї. Варто також відзначити висоту надгробків – деякі з них досягають 2-3 метрів. І треба сказати, що візуально це виглядає дуже монументально та вражаюче.

Перші поховання тут датуються 1831 роком. Однак на надгробках у більшості випадків не вказано дати життя та смерті. Також у єврейській традиції немає культури розміщення портретів покійних на пам'ятниках, тож і тут таких не зустрінеш.

Вважається, що на єврейському кладовищі у Бродах налічується близько 8 тисяч могил, проте інші дані свідчать про 20 тисяч людей, похованих тут. Також є дані про братські могили у цьому некрополі. Зараз тут є 5 477 цілих і неушкоджених надгробків. І подивитися на них може кожен охочий.

Старий єврейське кладовище знаходиться у Львівській області, у місті Броди на вулиці Підлісна, у мікрорайоні Північний. Цю локацію точно варто включити у свій туристичний маршрут Львівщиною.

Раніше "Телеграф" розповідав про старий, але діючий єврейський цвинтар у Звягелі. Це місце вражає своїми контрастами.