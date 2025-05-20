Троица 2025: когда отмечается по новому стилю, традиции и история церковного праздника

Дата праздника меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи

В начале лета православные и греко-католики традиционно отмечают большой религиозный праздник Троицу. Он имеет плавающую дату, которая напрямую связана с праздником Пасхи, которая в 2025 году отмечалась 20 апреля.

"Телеграф" расскажет, когда отмечается Троица в 2025 году по новому церковному стилю, а также о традициях и истории этого праздника.

Когда Троица в 2025 году?

В 2025 году украинцы будут отмечать праздник Троицы в воскресенье, 8 июня. Этот день посвящен триединству Бога: Отца, Сына и Святого Духа и отмечается через 50 дней после Пасхи. В праздник в храмах будут проводится праздничные богослужения.

История праздника

Согласно преданию, именно на 50-й день после чуда Воскресения Христова произошло еще одно чудо. Апостолы Спасителя собрались на горе, чтобы вместе помолится. В этот момент на них снизошел Святой Дух и случилось то, что Иисус предрек еще при жизни.

Его ученики-апостолы обрели дар проповедников и смогли говорить на языках разных народов. После этого они разошлись по миру и нести в массы Слово Божье. Это благое событие позволило апостолом осознать, что Святая Троица вправду существует.

Традиции и запреты на Троицу

В народе праздник Троицы называют Зеленими святами. К празднику украинцы по традиции украшают свои дома зелеными ветками, цветами. Традиционными для этого растениями считаются полынь, мята, мелисса, аир. Также с цветами и зеленью верующие ходят в храмы, де освящают свои букеты, а потом хранят их в доме, как оберег.

В праздник запрещено заниматься хозяйственной и огородной работой и тяжелой физической работой. Также нельзя жадничать, оскорблять окружающих, ругаться и скандалить. В этот день не стоит сплетничать, завидовать врать.

Лучше всего войдите в праздник с благими мыслями и намерениями. Помогайте людям, занимайтесь благотворительностью и молитесь.

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