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Календар на травень 2025: скільки свят та вихідних буде в українців

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дізнайтесь скільки робочих та вихідних днів у травні Новина оновлена 24 квітня 2025, 10:29
Дізнайтесь скільки робочих та вихідних днів у травні

Цього місяця відзначається День матері та День Києва

В останній місяць весни в Україні буде багато свят, пам’ятних дат та дев’ять звичайних вихідних. У травні 2025 року відзначаються і професійні свята та деякі церковні.

"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на травень 2025 року.

У травні на нас чекає 22 робочі дні та 9 вихідних. Цього місяця відзначається День праці, День пам'яті, День матері, День Києва та багато інших свят та пам'ятних дат.

Календар свят на травень 2025

  • 1 травня — Міжнародний день праці.
  • 3 травня — Всесвітній день свободи друку.
  • 4 травня — Міжнародний день пожежників.
  • 6 травня — День піхоти.
  • 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
  • 9 травня — День Європи.
  • 11 травня — День матері.
  • 12 травня — День медичних сестер.
  • 15 травня — День вишиванки, День сім’ї.
  • 17 травня — День науки.
  • 18 травня — День резервіста України.
  • 20 травня — День банківських працівників.
  • 23 травня – День героїв, День морської піхоти України.
  • 24 травня — День слов’янської писемності та культури.
  • 25 травня – День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, День Києва.
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.
  • 31 травня – День працівників видавництв.
календар на травень 2025

Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, коли святкуватимемо Вознесіння Господнє.

Теги:
#Календар #Свята #Вихідні #Травень