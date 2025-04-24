Календар на травень 2025: скільки свят та вихідних буде в українців

Цього місяця відзначається День матері та День Києва

В останній місяць весни в Україні буде багато свят, пам’ятних дат та дев’ять звичайних вихідних. У травні 2025 року відзначаються і професійні свята та деякі церковні.

"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на травень 2025 року.

У травні на нас чекає 22 робочі дні та 9 вихідних. Цього місяця відзначається День праці, День пам'яті, День матері, День Києва та багато інших свят та пам'ятних дат.

Календар свят на травень 2025

1 травня — Міжнародний день праці.

3 травня — Всесвітній день свободи друку.

4 травня — Міжнародний день пожежників.

6 травня — День піхоти.

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня — День Європи.

11 травня — День матері.

12 травня — День медичних сестер.

15 травня — День вишиванки, День сім’ї.

17 травня — День науки.

18 травня — День резервіста України.

20 травня — День банківських працівників.

23 травня – День героїв, День морської піхоти України.

24 травня — День слов’янської писемності та культури.

25 травня – День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, День Києва.

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня – День працівників видавництв.

Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, коли святкуватимемо Вознесіння Господнє.