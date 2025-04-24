Календар на травень 2025: скільки свят та вихідних буде в українців
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Цього місяця відзначається День матері та День Києва
В останній місяць весни в Україні буде багато свят, пам’ятних дат та дев’ять звичайних вихідних. У травні 2025 року відзначаються і професійні свята та деякі церковні.
"Телеграф" підготував календар свят та вихідних на травень 2025 року.
У травні на нас чекає 22 робочі дні та 9 вихідних. Цього місяця відзначається День праці, День пам'яті, День матері, День Києва та багато інших свят та пам'ятних дат.
Календар свят на травень 2025
- 1 травня — Міжнародний день праці.
- 3 травня — Всесвітній день свободи друку.
- 4 травня — Міжнародний день пожежників.
- 6 травня — День піхоти.
- 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- 9 травня — День Європи.
- 11 травня — День матері.
- 12 травня — День медичних сестер.
- 15 травня — День вишиванки, День сім’ї.
- 17 травня — День науки.
- 18 травня — День резервіста України.
- 20 травня — День банківських працівників.
- 23 травня – День героїв, День морської піхоти України.
- 24 травня — День слов’янської писемності та культури.
- 25 травня – День Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, День Києва.
- 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.
- 31 травня – День працівників видавництв.
Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, коли святкуватимемо Вознесіння Господнє.