Не дивіться на календар: коли точно можна буде садити розсаду помідорів у відкритий ґрунт

Помідори — теплолюбна рослина, тому дочекайтеся відповідного моменту

Зазвичай травень — час посадки розсади помідорів у відкритий ґрунт. Проте цього року погода в Україні аномальна із різкими перепадами температур. Тому дуже важливо перед тим, як садити розсаду, враховувати погодні умови. Це головна запорука майбутнього щедрого врожаю.

Коли точно можна буде садити розсаду помідорів у відкритий ґрунт, розповів експерт спеціалізованого видання The Spruce, досвідчений садівник Адам Вайс. За його словами, важливо дивитися не на календар, а на температуру за вікном.

"В ідеалі температура грунту має бути близькою до 21 градуса для посадки розсади у відкритий ґрунт", — каже Вайс. Він також зазначає, що дуже важливо не поспішати з висадженням розсади, а дочекатися комфортної теплої погоди.

Також досвідчений садівник нагадав, що при висадженні розсади помідорів дуже важливо давати рослинам простір. Тобто саджати рослини на відстані приблизно 50-60 см одна від одної з урахуванням того, що вони розростаються, коли плодоноситимуть.

Також потрібно пам’ятати, що томати — це теплолюбна культура, тому садити її потрібно на сонячній стороні ділянки. А також важливо поливати розсаду після висадки — двічі-тричі на тиждень біля основи кожної рослини.

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