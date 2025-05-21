Favbet Foundation у 2025 році: Андрій Матюха про головні благодійні проєкти фонду

Упродовж останніх років Favbet Foundation перетворився на масштабний та системний проєкт у сфері допомоги цивільним та громадам. 2024-й став роком масштабування ключових проєктів фонду, запуску нових соціальних ініціатив, розширення міжнародної співпраці, а 2025-й — продовжує цю динаміку.

"Зараз наша діяльність має особливе значення. І якщо ми можемо щось змінити — ми це робимо. У нас є ресурси, команда, партнери. Саме тому Favbet Foundation існує і продовжує працювати", — говорить Андрій Матюха , засновник фонду.

"Re:start": інновації для реабілітації

Одним із найбільш знакових проєктів 2024 року став "Re:start" — ініціатива, створена у партнерстві з патронатною службою ССО "Кревні". Мета проєкту — допомога пораненим військовим у процесі відновлення через технології та системну турботу.

У межах Re:start у трьох лікарнях України — Київській обласній клінічній лікарні №2, 75-му реабілітаційному госпіталі та Дніпровській міській клінічній лікарні №4 — було створено ігрові простори з елементами віртуальної реальності, які стали частиною фізичної та психологічної реабілітації бійців. У 2025-му фонд планує відкрити ще декілька таких локацій.

Другою складовою Re:start стали реабілітаційні рюкзаки з індивідуально підібраними наборами: йогаматами, еспандерами, масажерами та засобами першої допомоги.

"Цей проєкт — про гідність. Ми хочемо, щоб кожен наш воїн знав: про нього не забули. Що його чекають, що йому допоможуть не лише на фронті, але й у цивільному житті", — підкреслює Матюха.

"Діти — інвестиція у вільне та щасливе майбутнє України", — Андрій Матюха

Дитячі освітні та спортивні ініціативи залишаються ще одним ключовим вектором діяльності фонду. У межах програми "Клуб супергероїв" сотні дітей із сімей ВПО та військовослужбовців у 2024 році мали змогу займатися боксом, боротьбою, футболом та баскетболом у безкоштовних секціях. У 2025-му до переліку планують додати волейбол і настільний теніс.

Favbet Foundation також підтримує регіональні федерації, як-от Федерацію настільного тенісу м. Маріуполя, сприяє участі спортсменів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, а також допомагає з організацією спортивних подій — турнірів, кубків, спартакіад.

У квітні 2024 року відбулася шкільна баскетбольна ліга Деснянського району Києва, у липні — футбольний турнір FAVBET FOUNDATION SUMMER CUP для дітей 2017–2018 р.н., а в грудні — зимова спартакіада SpartaBox.

Не менш важливою є освітня складова. Наприкінці весни 2024 року понад 780 дітей пройшли курси програмування Scratch у партнерстві з Code Club Україна. Юні учасники створили анімовані проєкти на тему "Майбутнє моєї країни" — про Україну, яка перемагає, розвивається і надихає.

Гуманітарна допомога — з Європи в Україну

У співпраці з хорватською організацією Dobro Dobrim фонд у 2024 році передав до України понад 80 тонн гуманітарної допомоги. Це продукти, медикаменти, обладнання для лікарень і техніка для військових. Допомога надійшла у Харківську область та інші прифронтові регіони.

Як розповів Андрій Матюха, Favbet Foundation також активно опікується українськими родинами, які тимчасово перебувають за кордоном. Весною 2024 року в Загребі пройшов масштабний сімейний фестиваль спорту, до якого долучилися понад 1200 осіб. Влітку у центрі Crvena Kalyna відбувся майстер-клас із гончарства для дітей, а в грудні — чарівне свято до Дня Святого Миколая.

Андрій Матюха: "Попереду — ще більше проєктів для України та українців"

Як розповідає Матюха, Favbet Foundation уже має чіткі плани на 2025 рік: розширити програму "Re:start", відкрити нові спортивні секції, реалізувати освітні курси та продовжити співпрацю з хорватськими партнерами.

Нещодавно Favbet Foundation також підтримали великий проєкт з навчання першій допомозі української спортивної спільноти. За перші два місяці 2025 року учасниками тренінгів з дій у критичних ситуаціях стали вже 212 спортсменів, тренерів та працівників спортивної інфраструктури у 7 олімпійських видах спорту. У планах — залучити ще щонайменше 1600 учасників протягом наступних місяців.

"Ми не зупиняємося. Бо кожен день боротьби — це ще один шанс зробити щось корисне", — підсумовує Андрій Матюха.