Favbet Foundation в 2025 году: Андрей Матюха о главных благотворительных проектах фонда

В течение последних лет Favbet Foundation превратился в масштабный и системный проект в сфере помощи гражданским и общинам. 2024-й стал годом масштабирования ключевых проектов фонда, запуска новых социальных инициатив, расширения международного сотрудничества, а 2025-й — продолжает эту динамику.

"Сейчас наша деятельность имеет особое значение. И если мы можем что-то изменить — мы это делаем. У нас есть ресурсы, команда, партнеры. Именно поэтому Favbet Foundation существует и продолжает работать", — говорит Андрей Матюха , основатель фонда.

"Re:start": инновации для реабилитации

Одним из наиболее знаковых проектов 2024 года стал "Re:start" — инициатива, созданная в партнерстве с патронажной службой ССО "Кревні". Цель проекта — помощь раненым военным в процессе восстановления через технологии и системную заботу.

В рамках Re:start в трех больницах Украины — Киевской областной клинической больнице №2, 75-м реабилитационном госпитале и Днепровской городской клинической больнице №4 — были созданы игровые пространства с элементами виртуальной реальности, которые стали частью физической и психологической реабилитации бойцов. В 2025-м фонд планирует открыть еще несколько таких локаций.

Второй составляющей Re:start стали реабилитационные рюкзаки с индивидуально подобранными наборами: ковриками для йоги, эспандерами, массажерами и средствами первой помощи.

"Этот проект — про достоинство. Мы хотим, чтобы каждый наш воин знал: о нем не забыли. Что его ждут, что ему помогут не только на фронте, но и в гражданской жизни", — подчеркивает Матюха.

"Дети — инвестиция в свободное и счастливое будущее Украины", — Андрей Матюха

Детские образовательные и спортивные инициативы остаются еще одним ключевым вектором деятельности фонда. В рамках программы "Клуб супергероев" сотни детей из семей ВПО и военнослужащих в 2024 году имели возможность заниматься боксом, борьбой, футболом и баскетболом в бесплатных секциях. В 2025-м к перечню планируют добавить волейбол и настольный теннис.

Favbet Foundation также поддерживает региональные федерации, такие как Федерация настольного тенниса г. Мариуполя, способствует участию спортсменов во всеукраинских и международных соревнованиях, а также помогает с организацией спортивных событий — турниров, кубков, спартакиад.

В апреле 2024 года состоялась школьная баскетбольная лига Деснянского района Киева, в июле — футбольный турнир FAVBET FOUNDATION SUMMER CUP для детей 2017–2018 г.р., а в декабре — зимняя спартакиада SpartaBox.

Не менее важной является образовательная составляющая. В конце весны 2024 года более 780 детей прошли курсы программирования Scratch в партнерстве с Code Club Украина. Юные участники создали анимированные проекты на тему "Будущее моей страны" — об Украине, которая побеждает, развивается и вдохновляет.

Гуманитарная помощь — из Европы в Украину

Во взаимодействии с хорватской организацией Dobro Dobrim фонд в 2024 году передал в Украину более 80 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, медикаменты, оборудование для больниц и техника для военных. Помощь поступила в Харьковскую область и другие прифронтовые регионы.

Как рассказал Андрей Матюха, Favbet Foundation также активно заботится об украинских семьях, которые временно находятся за границей. Весной 2024 года в Загребе прошел масштабный семейный фестиваль спорта, к которому присоединились более 1200 человек. Летом в центре Crvena Kalyna состоялся мастер-класс по гончарному делу для детей, а в декабре — волшебный праздник ко Дню Святого Николая.

Андрей Матюха: "Впереди — еще больше проектов для Украины и украинцев"

Как рассказывает Матюха, Favbet Foundation уже имеет четкие планы на 2025 год: расширить программу "Re:start", открыть новые спортивные секции, реализовать образовательные курсы, продолжить сотрудничество с хорватскими партнерами и усилить поддержку фронта.

Недавно Favbet Foundation также поддержал большой проект по обучению первой помощи украинского спортивного сообщества. За первые два месяца 2025 года участниками тренингов по действиям в критических ситуациях стали уже 212 спортсменов, тренеров и работников спортивной инфраструктуры в 7 олимпийских видах спорта. В планах — привлечь еще как минимум 1600 участников в течение следующих месяцев.

"Мы не останавливаемся. Потому что каждый день борьбы — это еще один шанс сделать что-то полезное", — подытоживает Андрей Матюха.