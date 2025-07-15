Вілліса вже важко впізнати, а Рікман помер: як змінилися актори "Міцного горішка" за 37 років (фото)

За цей час більшість акторів постаріли або померли

Сьогодні, 15 липня, минає 37 років з моменту виходу першої частини американського бойовика "Міцний горішок". Завдяки майстерній грі акторів і цікавому сюжету стрічка стала шалено популярною у всьому світі. До того ж фільм номінували на "Оскар" у чотирьох номінаціях. Також ми розповідали, як змінилися актори "Санта-Барбари" за 40 років.

"Міцний горішок" виявився найкасовішим бойовиком 1988 року, а його актори, зокрема Брюс Вілліс, стали справжніми зірками. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінилися актори легендарного фільму за 37 років, і чи грають вони ще у кіно.

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс, який зіграв офіцера поліції Джона МакКлейна, став найпопулярнішим актором "Міцного горішка". Це була одна з найкращих його ролей, з якою Брюса асоціюють і досі. Після виходу стрічки Вілліса почали і називати "Міцним горішком".

Брюс Вілліс у "Міцному горішку", фото "Кіноріум"

За участі Брюса були успішними такі картини, як "Кримінальне чтиво", "Місто гріхів", "Шосте чуття", "П'ятий елемент", "Армагеддон". Він став дворазовим лауреатом премії "Еммі" і кавалером французького ордена Мистецтв та літератури.

У 2023 році Вілліс припинив зніматися у кіно. У нього виявили складну форму деменції, яка наразі не лікується. Це позначається на пам'яті, рухах і мовленні актора. Зараз Брюсу 70 років і більшість часу він проводить з родиною, яка підтримує його у непростий період.

Брюс Вілліс з сім'єю, фото з його інстаграм-сторінки

Брюс Вілліс зараз, фото з його інстаграм-сторінки

Алан Рікман

Алану Рікману у стрічці дісталась роль терориста із Західної Німеччини. Зігравши одну з головних ролей, актор отримав велику популярність. Після "Міцного горішка" за Рікманом закріпився образ бандита. Він грав у таких картинах, як "Розум і почуття", "Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт", "Парфумер. Історія одного вбивці".

Алан Рікман у "Міцному горішку", фото з мережі

Також актор перевтілювався у професора Северуса Снейпа у фільмі "Гаррі Поттер". Це стало ще однією його мегауспішною роллю. Однак у 2016 році Рікман помер через рак підшлункової залози. Йому було тоді 69 років.

Алан Рікман в останні роки життя, фото Getty Images

Бонні Беделіа

Бонні Беделіа втілила роль дружини головного героя Джона МакКлейна — Холлі МакКлейн. Ця роль стала успішною для Бонні, що дало їй змогу розвивати кар'єру. Так вона зіграла у фільмах "Принц Пенсільванії", "Жіноча бригада", "Батьки".

Бонні Беделіа у "Міцному горішку", фото "Кіноріум"

Зараз Бонні 77 років і вона все ще з'являється кіно, але отримує незначні ролі. Зокрема грала у стрічках "Фіалка", "Щоденник Ноеля", "Пагорб".

Гарт Бокнер

Бокнеру дісталась кумедна роль Гаррі Елліса у "Міцному горішку". Після цієї стрічки він продовжив грати у кіно. Так з його участю вийшли стрічки "Бабій", "Шановний лікарю", "Розлучення в Голлівуді".

Гарт Бокнер у молодості, фото Getty Images

Зараз актору 68 років і він продовжує з'являтися у фільмах, а також реалізовується як продюсер і сценарист.

Гарт Бокнер у 2022 році, фото Getty Images

Реджинальд Велджонсон

У фільмі Велджонсон зіграв сержанта Аль Пауелла, що стало найкращою роллю у його кар'єрі. Після "Міцного горішка" він часто грав копів і детективів. Реджинальд отримував ролі у фільмах "Озброєний загін", "Як Майк", "Смерть супермоделям", "Ти знову". Також грав у популярному ситкомі "Сімейні справи".

Реджинальд Велджонсон у "Міцному горішку", фото з мережі

Зараз Велджонсону 72 роки. Іноді він ще грає у кіно, але отримує незначні або епізодично ролі. Також він брав участь у шоу "Танці з зірками".

Реджинальд Велджонсон зараз, фото Getty Images

Пол Глісон

У "Міцному горішку" Пол втілив заступника начальника поліції Двейна Т. Робінсона. Добре себе зарекомендувавши, Глісон продовжив розвивати кінокар'єру. Успішними роботами, де він грав, були "Місія нездійсненна", "Помінятися місцями", "Закон Лос-Анджелеса", "Король вечірок", "Детектив Раш". Глісон найчастіше виконував ролі правоохоронців.

Пол Глісон у 80-х, фото Getty Images

Актора не стало у 2006 році від рідкісної форми раку легенів. Йому було 67 років.

Пол Глісон справа, фото Getty Images

Джеймс Шигета

Джеймс Шигета мав роль Джозефа Йосінобу Такагі, яка стала найуспішнішою в його кар'єрі. Зазвичай знімався у бойовиках, драмах і детективах. Зокрема, у "Криваве кімоно", "Якудза", "Опівнічна людина", "Привід".

Джеймс Шигета у "Міцному горішку", фото з мережі

У 2009 році Шигета припинив кінокар'єру. Він почав вести усамітнене життя та рідко виходив на вулицю. Актор помер у 2014 від інсульту у віці 85 років.

Шигета у зрілому віці, фото "Кіноріум"

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