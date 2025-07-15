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Вілліса вже важко впізнати, а Рікман помер: як змінилися актори "Міцного горішка" за 37 років (фото)

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Як змінилися актори "Міцного горішка" за 37 років Новина оновлена 15 липня 2025, 11:12
Як змінилися актори "Міцного горішка" за 37 років. Фото Колаж "Телеграфу"

За цей час більшість акторів постаріли або померли

Сьогодні, 15 липня, минає 37 років з моменту виходу першої частини американського бойовика "Міцний горішок". Завдяки майстерній грі акторів і цікавому сюжету стрічка стала шалено популярною у всьому світі. До того ж фільм номінували на "Оскар" у чотирьох номінаціях. Також ми розповідали, як змінилися актори "Санта-Барбари" за 40 років.

"Міцний горішок" виявився найкасовішим бойовиком 1988 року, а його актори, зокрема Брюс Вілліс, стали справжніми зірками. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінилися актори легендарного фільму за 37 років, і чи грають вони ще у кіно.

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс, який зіграв офіцера поліції Джона МакКлейна, став найпопулярнішим актором "Міцного горішка". Це була одна з найкращих його ролей, з якою Брюса асоціюють і досі. Після виходу стрічки Вілліса почали і називати "Міцним горішком".

Брюс Вілліс у "Міцному горішку"
Брюс Вілліс у "Міцному горішку", фото "Кіноріум"

За участі Брюса були успішними такі картини, як "Кримінальне чтиво", "Місто гріхів", "Шосте чуття", "П'ятий елемент", "Армагеддон". Він став дворазовим лауреатом премії "Еммі" і кавалером французького ордена Мистецтв та літератури.

У 2023 році Вілліс припинив зніматися у кіно. У нього виявили складну форму деменції, яка наразі не лікується. Це позначається на пам'яті, рухах і мовленні актора. Зараз Брюсу 70 років і більшість часу він проводить з родиною, яка підтримує його у непростий період.

Брюс Вілліс з сім'єю
Брюс Вілліс з сім'єю, фото з його інстаграм-сторінки
Брюс Вілліс зараз
Брюс Вілліс зараз, фото з його інстаграм-сторінки

Алан Рікман

Алану Рікману у стрічці дісталась роль терориста із Західної Німеччини. Зігравши одну з головних ролей, актор отримав велику популярність. Після "Міцного горішка" за Рікманом закріпився образ бандита. Він грав у таких картинах, як "Розум і почуття", "Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт", "Парфумер. Історія одного вбивці".

Алан Рікман у "Міцному горішку"
Алан Рікман у "Міцному горішку", фото з мережі

Також актор перевтілювався у професора Северуса Снейпа у фільмі "Гаррі Поттер". Це стало ще однією його мегауспішною роллю. Однак у 2016 році Рікман помер через рак підшлункової залози. Йому було тоді 69 років.

Алан Рікман в останні роки життя
Алан Рікман в останні роки життя, фото Getty Images

Бонні Беделіа

Бонні Беделіа втілила роль дружини головного героя Джона МакКлейна — Холлі МакКлейн. Ця роль стала успішною для Бонні, що дало їй змогу розвивати кар'єру. Так вона зіграла у фільмах "Принц Пенсільванії", "Жіноча бригада", "Батьки".

Бонні Беделіа у "Міцному горішку"
Бонні Беделіа у "Міцному горішку", фото "Кіноріум"

Зараз Бонні 77 років і вона все ще з'являється кіно, але отримує незначні ролі. Зокрема грала у стрічках "Фіалка", "Щоденник Ноеля", "Пагорб".

Гарт Бокнер

Бокнеру дісталась кумедна роль Гаррі Елліса у "Міцному горішку". Після цієї стрічки він продовжив грати у кіно. Так з його участю вийшли стрічки "Бабій", "Шановний лікарю", "Розлучення в Голлівуді".

Гарт Бокнер у молодості
Гарт Бокнер у молодості, фото Getty Images

Зараз актору 68 років і він продовжує з'являтися у фільмах, а також реалізовується як продюсер і сценарист.

Гарт Бокнер у 2022 році
Гарт Бокнер у 2022 році, фото Getty Images

Реджинальд Велджонсон

У фільмі Велджонсон зіграв сержанта Аль Пауелла, що стало найкращою роллю у його кар'єрі. Після "Міцного горішка" він часто грав копів і детективів. Реджинальд отримував ролі у фільмах "Озброєний загін", "Як Майк", "Смерть супермоделям", "Ти знову". Також грав у популярному ситкомі "Сімейні справи".

Реджинальд Велджонсон у "Міцному горішку"
Реджинальд Велджонсон у "Міцному горішку", фото з мережі

Зараз Велджонсону 72 роки. Іноді він ще грає у кіно, але отримує незначні або епізодично ролі. Також він брав участь у шоу "Танці з зірками".

Реджинальд Велджонсон зараз
Реджинальд Велджонсон зараз, фото Getty Images

Пол Глісон

У "Міцному горішку" Пол втілив заступника начальника поліції Двейна Т. Робінсона. Добре себе зарекомендувавши, Глісон продовжив розвивати кінокар'єру. Успішними роботами, де він грав, були "Місія нездійсненна", "Помінятися місцями", "Закон Лос-Анджелеса", "Король вечірок", "Детектив Раш". Глісон найчастіше виконував ролі правоохоронців.

Пол Глісон
Пол Глісон у 80-х, фото Getty Images

Актора не стало у 2006 році від рідкісної форми раку легенів. Йому було 67 років.

Пол Глісон
Пол Глісон справа, фото Getty Images

Джеймс Шигета

Джеймс Шигета мав роль Джозефа Йосінобу Такагі, яка стала найуспішнішою в його кар'єрі. Зазвичай знімався у бойовиках, драмах і детективах. Зокрема, у "Криваве кімоно", "Якудза", "Опівнічна людина", "Привід".

Джеймс Шигета у "Міцному горішку"
Джеймс Шигета у "Міцному горішку", фото з мережі

У 2009 році Шигета припинив кінокар'єру. Він почав вести усамітнене життя та рідко виходив на вулицю. Актор помер у 2014 від інсульту у віці 85 років.

Шигета у зрілому віці
Шигета у зрілому віці, фото "Кіноріум"

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований відомий актор серіалу "Коломбо" Пітер Фальк. Цей серіал дивилося не одне покоління.

Теги:
#Фільм #Актори #Міцний горішок #Брюс Вілліс