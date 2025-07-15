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Уиллиса уже трудно узнать, а Рикман умер: как изменились актеры "Крепкого орешка" за 37 лет (фото)

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Как изменились актеры "Крепкого орешка" за 37 лет Новость обновлена 15 июля 2025, 11:12
Как изменились актеры "Крепкого орешка" за 37 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

За это время большинство актеров состарились или умерли

Сегодня, 15 июля, исполняется 37 лет с момента выхода первой части американского боевика "Крепкий орешек". Благодаря мастерской игре актеров и интересному сюжету лента стала безумно популярной во всем мире. К тому же, фильм номинировали на "Оскар" в четырех номинациях. Также мы рассказывали, как изменились актеры "Санта-Барбары" за 40 лет.

"Крепкий орешек" оказался самым кассовым боевиком 1988 года, а его актеры, в том числе Брюс Уиллис, стали настоящими звездами. "Телеграф" решил выяснить, как изменились актеры легендарного фильма за 37 лет, и играют ли они еще в кино.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис, сыгравший офицера полиции Джона МакКлейна, стал самым популярным актером "Крепкого орешка". Это была одна из лучших его ролей, с которой Брюса ассоциируют до сих пор. После выхода ленты Уиллиса начали и называть "Крепким орешком".

Брюс Уиллис в "Крепком орешке"
Брюс Уиллис в "Крепком орешке", фото "Кинориум"

При участии Брюса были успешными такие картины, как "Уголовное чтиво", "Город грехов", "Шестое чувство", "Пятый элемент", "Армагеддон". Он стал двукратным лауреатом премии "Эмми" и кавалером французского ордена Искусств и литературы.

В 2023 году Уиллис перестал сниматься в кино. У него обнаружили сложную форму деменции, которая пока не лечится. Это сказывается на памяти, движениях и речи актера. Сейчас Брюсу 70 лет и большую часть времени он проводит с семьей, которая поддерживает его в непростой период.

Брюс Уиллис с семьей
Брюс Уиллис с семьей, фото с его инстаграм-страницы
Брюс Уиллис сейчас
Брюс Уиллис сейчас, фото с его инстаграм-страницы

Алан Рикман

Алану Рикману в ленте досталась роль террориста из Западной Германии. Сыграв одну из главных ролей, актер получил большую популярность. После "Крепкого орешка" за Рикманом закрепился образ бандита. Он играл в таких картинах, как "Ум и чувства", "Свиньи Тодд: демон-парикмахер из Флит-стрит", "Парфюмер. История одного убийцы".

Алан Рикман в "Крепком орешке"
Алан Рикман в "Крепком орешке", фото из сети

Также актер перевоплощался в профессора Северуса Снейпа в фильме "Гарри Поттер". Это стало еще одной его мегауспешной ролью. Однако в 2016 году Рикман умер из-за рака поджелудочной железы. Ему было тогда 69 лет.

Алан Рикман в последние годы жизни
Алан Рикман в последние годы жизни, фото Getty Images

Бонни Беделиа

Бонни Беделиа воплотила роль жены главного героя Джона МакКлейна – Холли МакКлейн. Эта роль стала успешной для Бонни, что позволило ей развивать карьеру. Так она сыграла в фильмах "Принц Пенсильвании", "Женская бригада", "Родители".

Бонни Беделиа в "Крепком орешке"
Бонни Беделиа в "Крепком орешке", фото "Кинориум"

Сейчас Бонни 77 лет и она все еще появляется кино, но получает незначительные роли. В частности, играла в лентах "Фиалка", "Дневник Ноэля", "Холм".

Харт Бокнер

Бокнеру досталась забавная роль Гарри Эллиса в "Крепком орешке". После этого фильма он продолжил играть в кино. Так с его участием вышли ленты "Бабник", "Уважаемый врач", "Развод в Голливуде".

Харт Бокнер в молодости
Харт Бокнер в молодости, фото Getty Images

Сейчас актеру 68 лет он продолжает появляться в фильмах, а также реализуется как продюсер и сценарист.

Харт Бокнер в 2022 году
Харт Бокнер в 2022 году, фото Getty Images

Реджинальд Уэлджонсон

В фильме Велджонсон сыграл сержанта Аль Пауэлла, которая стала лучшей ролью в его карьере. После "Крепкого орешка" он часто играл копов и детективов. Реджинальд получал роли в фильмах "Вооруженный отряд", "Как Майк", "Смерть супермоделям", "Ты снова". Также играл в популярном ситкоме "Семейные дела".

Реджинальд Уэлджонсон в "Крепком орешке"
Реджинальд Уэлджонсон в "Крепком орешке", фото из сети

Сейчас Велджонсону 72 года. Иногда он еще играет в кино, но получает незначительные или эпизодические роли. Также он принимал участие в шоу "Танцы со звездами".

Реджинальд Уэлджонсон сейчас
Реджинальд Уэлджонсон сейчас, фото Getty Images

Пол Глисон

В "Крепком орешке" Пол воплотил заместителя начальника полиции Двейна Т. Робинсона. Хорошо зарекомендовав себя, Глисон продолжил развивать кинокарьеру. Успешными работами, где он играл, были "Миссия невыполнима", "Поменяться местами", "Закон Лос-Анджелеса", "Король вечеринок", "Детектив Раш". Глисон чаще всего исполнял роли правоохранителей.

Пол Глисон
Пол Глисон в 80-х, фото Getty Images

Актера не стало в 2006 году от редкой формы рака легких. Ему было 67 лет.

Пол Глисон
Пол Глисон справа, фото Getty Images

Джеймс Шигета

Джеймс Шигета играл роль Джозефа Йосиноба Такаги, которая стала самой успешной в его карьере. Обычно снимался в боевиках, драмах и детективах. В частности, в "Кровавое кимоно", "Якудза", "Полночный человек", "Повод".

Джеймс Шигета в "Крепком орешке"
Джеймс Шигета в "Крепком орешке", фото из сети

В 2009 году Шигета приостановил кинокарьеру. Он начал вести уединенную жизнь и редко выходил на улицу. Актер скончался в 2014 году от инсульта в возрасте 85 лет.

Шигета в зрелом возрасте
Шигета в зрелом возрасте, фото "Кинориум"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен известный актер сериала "Коломбо" Питер Фальк. Этот сериал смотрело не одно поколение.

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#Фильм #Актеры #Крепкий орешек #Брюс Уиллис