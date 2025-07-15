Уиллиса уже трудно узнать, а Рикман умер: как изменились актеры "Крепкого орешка" за 37 лет (фото)

За это время большинство актеров состарились или умерли

Сегодня, 15 июля, исполняется 37 лет с момента выхода первой части американского боевика "Крепкий орешек". Благодаря мастерской игре актеров и интересному сюжету лента стала безумно популярной во всем мире. К тому же, фильм номинировали на "Оскар" в четырех номинациях. Также мы рассказывали, как изменились актеры "Санта-Барбары" за 40 лет.

"Крепкий орешек" оказался самым кассовым боевиком 1988 года, а его актеры, в том числе Брюс Уиллис, стали настоящими звездами. "Телеграф" решил выяснить, как изменились актеры легендарного фильма за 37 лет, и играют ли они еще в кино.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис, сыгравший офицера полиции Джона МакКлейна, стал самым популярным актером "Крепкого орешка". Это была одна из лучших его ролей, с которой Брюса ассоциируют до сих пор. После выхода ленты Уиллиса начали и называть "Крепким орешком".

Брюс Уиллис в "Крепком орешке", фото "Кинориум"

При участии Брюса были успешными такие картины, как "Уголовное чтиво", "Город грехов", "Шестое чувство", "Пятый элемент", "Армагеддон". Он стал двукратным лауреатом премии "Эмми" и кавалером французского ордена Искусств и литературы.

В 2023 году Уиллис перестал сниматься в кино. У него обнаружили сложную форму деменции, которая пока не лечится. Это сказывается на памяти, движениях и речи актера. Сейчас Брюсу 70 лет и большую часть времени он проводит с семьей, которая поддерживает его в непростой период.

Брюс Уиллис с семьей, фото с его инстаграм-страницы

Брюс Уиллис сейчас, фото с его инстаграм-страницы

Алан Рикман

Алану Рикману в ленте досталась роль террориста из Западной Германии. Сыграв одну из главных ролей, актер получил большую популярность. После "Крепкого орешка" за Рикманом закрепился образ бандита. Он играл в таких картинах, как "Ум и чувства", "Свиньи Тодд: демон-парикмахер из Флит-стрит", "Парфюмер. История одного убийцы".

Алан Рикман в "Крепком орешке", фото из сети

Также актер перевоплощался в профессора Северуса Снейпа в фильме "Гарри Поттер". Это стало еще одной его мегауспешной ролью. Однако в 2016 году Рикман умер из-за рака поджелудочной железы. Ему было тогда 69 лет.

Алан Рикман в последние годы жизни, фото Getty Images

Бонни Беделиа

Бонни Беделиа воплотила роль жены главного героя Джона МакКлейна – Холли МакКлейн. Эта роль стала успешной для Бонни, что позволило ей развивать карьеру. Так она сыграла в фильмах "Принц Пенсильвании", "Женская бригада", "Родители".

Бонни Беделиа в "Крепком орешке", фото "Кинориум"

Сейчас Бонни 77 лет и она все еще появляется кино, но получает незначительные роли. В частности, играла в лентах "Фиалка", "Дневник Ноэля", "Холм".

Харт Бокнер

Бокнеру досталась забавная роль Гарри Эллиса в "Крепком орешке". После этого фильма он продолжил играть в кино. Так с его участием вышли ленты "Бабник", "Уважаемый врач", "Развод в Голливуде".

Харт Бокнер в молодости, фото Getty Images

Сейчас актеру 68 лет он продолжает появляться в фильмах, а также реализуется как продюсер и сценарист.

Харт Бокнер в 2022 году, фото Getty Images

Реджинальд Уэлджонсон

В фильме Велджонсон сыграл сержанта Аль Пауэлла, которая стала лучшей ролью в его карьере. После "Крепкого орешка" он часто играл копов и детективов. Реджинальд получал роли в фильмах "Вооруженный отряд", "Как Майк", "Смерть супермоделям", "Ты снова". Также играл в популярном ситкоме "Семейные дела".

Реджинальд Уэлджонсон в "Крепком орешке", фото из сети

Сейчас Велджонсону 72 года. Иногда он еще играет в кино, но получает незначительные или эпизодические роли. Также он принимал участие в шоу "Танцы со звездами".

Реджинальд Уэлджонсон сейчас, фото Getty Images

Пол Глисон

В "Крепком орешке" Пол воплотил заместителя начальника полиции Двейна Т. Робинсона. Хорошо зарекомендовав себя, Глисон продолжил развивать кинокарьеру. Успешными работами, где он играл, были "Миссия невыполнима", "Поменяться местами", "Закон Лос-Анджелеса", "Король вечеринок", "Детектив Раш". Глисон чаще всего исполнял роли правоохранителей.

Пол Глисон в 80-х, фото Getty Images

Актера не стало в 2006 году от редкой формы рака легких. Ему было 67 лет.

Пол Глисон справа, фото Getty Images

Джеймс Шигета

Джеймс Шигета играл роль Джозефа Йосиноба Такаги, которая стала самой успешной в его карьере. Обычно снимался в боевиках, драмах и детективах. В частности, в "Кровавое кимоно", "Якудза", "Полночный человек", "Повод".

Джеймс Шигета в "Крепком орешке", фото из сети

В 2009 году Шигета приостановил кинокарьеру. Он начал вести уединенную жизнь и редко выходил на улицу. Актер скончался в 2014 году от инсульта в возрасте 85 лет.

Шигета в зрелом возрасте, фото "Кинориум"

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