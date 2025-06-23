На серіалі з ним виросло не одне покоління: як виглядає могила зірки "Коломбо" Пітера Фалька

Актора двічі номіновували на "Оскар"

Сьогодні, 23 червня, минають 14-ті роковини з дня смерті відомого американського актора Пітера Фалька. Він прославився роллю лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі. Фальк помер у 2011 році у Каліфорнії, коли йому було 83. Також ми розповідали, як змінилися актори серіалу "Санта-Барбара", і хто з них вже помер.

"Телеграф" розкаже, що відомо про популярного американського актора, чому помер і де поховали.

Що відомо про Пітера Фалька

Фальк народився у 1927 році в Нью-Йорку. У 3 роки йому видалили одне око через хворобу ретинобластоми. Так Пітеру встановили скляне око, з яким він ходив усе життя. Фальк вперше зіграв у 12 років у виставі "Пірати Пензанс". Навчався у Вищій школі Оссінінг і коледжі Гемілтон.

Фальк намагався вступити до Збройних сил США, але отримав відмову через скляне око. Так він служив у Військово-морському флоту США, де був помічником кухаря та прибиральником.

Пітер Фальк мав скляне око, фото Getty Images

Після армії Фальк опановував економіку в Університеті Сіракуз. Певний час працював адміністратором та клерком. У 50-х роках минулого століття почав грати у театрах та кіно. Він дебютував у ролі Сганареля у виставі "Дон Жуан". Згодом отримав першу роль на Бродвеї у п'єсі "Свята Джоан" Бернарда Шоу.

У 1960 році Фальк зіграв у стрічці "Корпорація вбивств" в ролі жорстокого вбивці Релеса. За це отримав номінацію на "Оскар". Пізніше з'явився у комедії "Жменя чудес", де зіграв помічника головного героя — нью-йоркського гангстера. За цю роль він вдруге був номінований на "Оскар".

Пітер Фальк був двічі номінантом "Оскара", фото Getty Images

У 1968-2003 рік знімався в серіалі "Коломбо". Там він перевтілився у розсіяного та старого лейтенанта Коломбо, який палить дешеві сигари та носить один і той самий одяг. Ця роль принесла Пітеру масштабну популярність. А серіал мав високі перегляди й в Україні.

Пітер Фальк був зіркою серіалу "Коломбо", фото Getty Images

Також Фальк грав у таких кінороботах, як "Небо над Берліном", "Так далеко, так близько!", "Дешевий детектив", "Кімната створення", "Загублений світ", "Сусіди по кімнаті".

Могила Пітера Фалька

Актора не стало 23 червня 2011 року. Донька Фалька розповідала, що він мав хворобу Альцгаймера та деменцію. Йому було 83 роки.

Фалька поховали на цвинтарі Вествуд у Лос-Анджелесі. Йому встановили невелику надгробну плиту з особистими даними. Саме місце поховання засаджене газоном і квітами. Біля могили є лавочка для відвідувачів.

Могила Пітера Фалька, фото SEEING STARS

Фальк похований у Лос-Анджелесі, фото flickr.com

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований відомий актор 80-х Андрій Харитонов. Він народився в Україні, але робив кар'єру в Росії.