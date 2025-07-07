Ви б її не впізнали: як зараз виглядає "дівчина Бонда" Прісцилла Барнс

Акторка не часто з'являється на публіці

Прісцилла Барнс — популярна американська акторка, яка відзначилась грою в одній з частин "бондіани" — "Ліцензія на вбивство", а також у ситкомі "Троє — компанія". З часів піку кар'єри Прісцилла помітно змінилась. Зараз акторці — 71 рік, і вона не знімається у кіно. Також ми розповідали, як зараз виглядають зірки серіалу "Санта-Барбара".

"Телеграф" розповість про кар'єру американської акторки, а також де вона зараз.

Що відомо про Прісциллу Барнс

Майбутня акторка народилась у 1954 році у штаті Нью-Джерсі. Її батько був майором Військово-Повітряних Сил США, а мати — домогосподаркою. Після закінчення школи перебралась до Сан-Дієго, де працювала офіціанткою і танцівницею.

У 1973 році на місцевому показі мод Барнс помітив продюсер Боб Хоуп. Він запросив її до своєї трупи на виступ в Армійському медичному центрі Уолтера Ріда у Вашингтоні. Так Прісцилла вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, аби розвивати акторську кар'єру. Невдовзі вона отримала роль амазонки у фільмі "Нова оригінальна диво-жінка".

Прісцилла Барнс почала кар'єру у 70-х, фото Getty Images

Згодом Прісцилла познайомилась з актором Пітером Фальком. Він запропонував їй епізодичну роль в серіалі "Коломбо". Певний час знімалась оголеною для глянцю Penthouse та освоювала акторську майстерність у тренера Села Дано.

У 1978 році Барнс отримала головну роль в екшн-серіалі CBS "Американські дівчата". Також вона грала:

у фільмі жахів "Тінторера";

телесеріалах "Старскі та Хатч", "Вегас", "Коджак", "Файли Рокфорда" та "Човен кохання";

фільмах "Машина часу" і "Канікули в пеклі".

Прісцилла Барнс грала в "Американських дівчатах", фото Getty Images

У 1981 році Прісцилла долучилась до акторського складу ситкому ABC "Компанія трьох", в якому йдеться про соціальне життя та фінансову боротьбу тріо. Серіал зробив Барнс відомою на всі США, адже він став шалено популярним у цій країні. Хоча сама акторка розповідала, що некомфортно почувала себе під час зйомок. Все через напругу між акторами.

Барнс грала у "Компанії трьох", фото Getty Images

Після цього Барнс грала у телесеріалах "Готель", "Вбивство", "Вона написала" і "Шосе в небеса". Також вона мала головну роль у ситкомі "Вона — шериф". У 1989 році Прісцилла з'явилася у стрічці про Джеймса Бонда "Ліцензія на вбивство" в ролі Делли Черчилль. Після виходу чергової частини "бондіани" популярність акторки зросла.

Барнс стала зіркою "Ліцензії на вбивство", фото Getty Images

Згодом Барнс зіграла у науково-фантастичному бойовику "Володарі глибин", телефільмі NBC "Перрі Мейсон і справа безрозсудного Ромео" і стрічці жахів "Вітчим III". У 2000-х акторка з'являлась у фільмах "Диявол відкидає", "Візитація", "Американський первоцвіт весняний", "Катастрофічні війни: Землетрус проти цунамі".

Де зараз Прісцилла Барнс

У 2014 році акторка отримала роль Магди Андел у комедійно-драматичному серіалі CW "Незаймана Джейн". Її героїня намагалась допомогти доньці захопити готель, який належав її чоловікові. Серіал був широко популярним у США, де транслювався протягом 5 років.

Барнс грала у "Незайманій Джейн", фото Getty Images

Зараз акторці — 71 рік, і вона вже не знімається у фільмах чи серіалах. Іноді вона з'являється на публічних заходах, присвячених кіноіндустрії. Прісцилла проживає у Лос-Анджелесі, де після багаторічних зйомок насолоджується спокійним життям. Вона не веде сторінки у соцмережах.

Барнс вже не знімається у кіно, фото Getty Images

Барнс у 2025 році, фото dailymail.co.uk

Раніше "Телеграф", де похований зірки серіалу "Коломбо" Пітер Фальк. Цей серіал переглядало не одне покоління.