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Забудьте про "жіночко"і "мужчіна": як правильно українською звертатись до незнайомця

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Забудьте про "жіночко"і "мужчіна": як правильно українською звертатись до незнайомця Новина оновлена 20 липня 2025, 11:45

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

З початком повномасштабної агресії Росії проти України все більше наших громадян вирішило перейти на українську мову. Проте є деякі українці, які не знають, як коректно рідною мовою звертатись до незнайомих людей.

"Телеграф" в цьому матеріалі розповість, як українською правильно звернутися до незнайомої людини.

У більшості країн історично сформувались свої форми таких звертань. Зокрема, у франкомовних країнах до жінки кажуть "мадемуазель" (чи "мадам"), в англомовних – "мiс" (або "мiсiс"), у Німеччині говорять "фрау", в Італії "синьйора". Також є чіткі звертання для представників чоловічої статі: "містер", "мсьє", "гер", "синьйор". В українській мові також є свої особливі форми звертання.

Серед вдалих форм чемних звертань:

  • пане/пані;
  • панно (до незаміжньої жінки);
  • добродію/добродійко;
  • шановний/шановна;
  • шановний пане, шановна пані, шановні панове;
  • пані та панове.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися українською мовою до людини ім’ям "Олеся". І, як правильно рідною мовою звернутись до Юрія, а також, як утворити по батькові.